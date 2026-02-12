Tribunalul Galați a dechis procedura de insolvență pentru clubul de fotbal Oțelul Galați, care evoluează în . Măsura, atacată cu apel, de reprezentanții grupării de , a fost cerută de un creditor.

Tribunalul Galați a deschis procedura de insolvență

Conducerea de la malul Dunării susține că este nejustificată. Tribunalul Galați a luat această decizie, la cererea unui creditor, deși gruparea din Superliga susține că a achitat integral datoria.

Cererea de insolvență a fost formulată de Stiven Plaza (26 de ani), fost jucător al echipei între februarie și iulie 2025. El are de recuperat suma de 11.250 de euro, ca drepturi salariale. Pe 4 februarie, instanța a acceptat cererea formulată de avocatul fotbalistului, care a solicitat intrarea clubului în insolvență. Decizia este executorie, dar nu definitivă.

Oțelul a atacat această primă decizie, în termenul legal de șapte zile. Apelul va fi judecat la Curtea de Apel Galați, iar între timp, a reușit să-și rezolve problemele financiare, după cum a transmis într-un comunicat.

Dacă instanța de apel va da dreptate celor de la Oțelul Galați, procedura de insolvență va fi închisă. Până atunci, aceasta își desfășoară cursul firesc, cu adunarea creditorilor, fixată în data de 16 aprilie. Administrator judiciar provizoriu a fost numită firma vasluiană Estcosult IPURL, care s-a ocupat și de insolvența FC Vaslui.

Poziția oficială a clubului Oțelul Galați

Oțelul susține că a plătit această datorie înainte ca Tribunalul Galați să se pronunțe pe cererea introdusă de fostul jucător. Conducerea grupării a transmis că nu mai are obligații față de Stiven Plaza, astfel că decizia este nejustificată. Potrivit sursei citate, în acest caz vor fi exercitate căile legale de atac prevăzute de lege, în vederea remedierii acestei situaţii.

„SC Oţelul Galaţi informează suporterii, partenerii şi opinia publică faptul că, printr-o hotărâre pronunţată la data de 04.02.2026, Tribunalul Galaţi a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei în urma unei cereri formulate de un creditor. Precizăm în mod ferm că obligaţia financiară care a stat la baza acestei cereri a fost achitată integral de către club”, informează clubul Oţelul pe site-ul său oficial.

Totodată, conducerea grupării asigură suporterii, jucătorii, angajaţii şi partenerii comerciali că activitatea sportivă şi administrativă se desfăşoară în condiţii normale. În acest sens au fost luate toate măsurile necesare pentru ca parcursul competiţional să nu fie afectat.