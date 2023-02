Petrolul a rămas fără antrenor! Nae Constantin și-a anunțat plecarea după umilința de la Botoșani: „Nu pot să duc mai departe toată munca asta”

Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, formaţia Petrolul Ploieşti, scor 5-0, în etapa a 24-a a SuperLigii, ajungând la cinci meciuri fără victorie, cu un singur egal și patru înfrângeri.

La finalul patidei, antrenorul Nicolae Constantin și-a anunțat demisia, susținând că nu mai poate duce mai departe această muncă.

Petrolul Ploiești rămâne fără antrenor, după umilința cu FC Botoșani

Imediat după finalul meciului, Nicolae Constantin, antrenorul Petrolului, a anunțat că renunță la postul său.

„Umilință. Cred că e etapa umilințelor asta și, din păcate, noi am făcut parte din ea. Mi-e greu să îmi găsesc cuvintele, practic meciul pleacă de la 2-0. Sunt direct răspunzător de ce s-a întâmplat, principalul vinovat.

Cred că e momentul să se încheie un ciclu la Petrolul, am făcut tot ce a depins de mine, am adus echipa până în momentul acesta. Simt că nu mai pot și că, am vorbit și cu conducerea, în minutele astea de după meci, cred că ar fi timpul să mă opresc.

(n.r. Vă dați demisia?) Asta am spus conducerii, mi-au spus să nu mă grăbesc, dar pentru mine cred că e finalul în momentul ăsta. Cred că nu e totul pierdut și cred, sper că altcineva poate duce mai departe munca începută acum un an și jumătate. Nu pot să duc mai departe toată munca asta”, a declarat antrenorul ploieștenilor, potrivit .