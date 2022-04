Pilotul rus Artem Severyukhin şi-a explicat gestul de pe podium, pe care mulţi l-au interpretat ca fiind nazist

Un nou scandal în sportul mondial, pornit, cel mai probabil, de la războiul din Ucraina. Artem Severiukhin, în vârstă de 15 ani, care a câștigat o cursă de karting sub drapelul Italiei, și-a ridicat brațul într-un aparent salut nazist, înainte de a izbucni într-un râs isteric neînțeles de nimeni.

Semnul făcut de sportivul rus vine în contextul complicat al războiului declanșat de Vladimir Putin pentru ”denazificarea” Ucrainei. Cel puțin deocamdată, Federația Internațională de Automobilism n-a comentat incidentul petrecut la Campionatul European de karting de la Algarve.

Pilotul, dat afară de echipa lui

În ciuda scuzelor prezentate într-o înregistrare pe Instagram şi dezminţirii că ar fi efectuat salutul nazist, echipa Ward Racing a decis să rupă contractul cu tânărul pilot: ”Ward Racing nu nicio posibilitate de a continua colaborarea cu Artem Severyukhin şi va proceda la rezilierea contractului său de cursă”.

NEWS | 🇷🇺 Russian karting driver Artem Severiukhin has reacted on Telegram to the incident where he allegedly did a Nazi salute on the podium after a karting race. — F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1)

„Vreau să îmi prezint scuzele tuturor pentru ceea ce s-a întâmplat ieri la Campionatul European de Karting. Stând pe podium, am făcut un gest pe care mulți l-au perceput ca un salut nazist. Dar nu este. Nu am susținut niciodată nazismul și îl consider una dintre cele mai grave crime împotriva umanității.

Știu că sunt vinovat, știu că am fost prost și sunt gata să fiu pedepsit. Vă rog să înțelegeți că nu am susținut nazismul sau fascismul cu acest gest. Nu am avut nicio dorință să jignesc publicul, piloții, fanii, echipa sau telespectatorii. Scuzați-mă, vă rog”, a spus Artem Severyukhin, într-un mesaj transmis pe Twitter.