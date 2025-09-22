Premieră: Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în Ilfov. „E ceva fabulos!” (VIDEO)

Județul Ilfov este în această perioadă scena unei competiții internaționale fără precedent, în care pasionații de anduranță ecvestră din toată lumea concurează pe traseele din orașul Buftea, în cadrul Campionatului Mondial pentru Juniori și Tineret.

Este pentru prima dată când România organizează un campionat mondial de anduranță.

„E ceva fabulos!”, a remarcat Viorel Dabija, președintele Asociației Shagya România și reprezentantul disciplinei Anduranță din cadrul Federației Române Ecvestre.

Evenimentul are loc cu implicarea Consiliului Județean Ilfov, a Primăriei Buftea, a Federației Ecvestre Române, a Federației Ecvestre Internaționale și a Agenției Naționale de Sport.

Ce a spus Viorel Dabija despre competițiile de anduranță ecvestră

„Evenimentul se numește Cupa Shagya Arab, care cuprinde două competiții majore: prima fiind Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret, care va avea loc curând, și imediat, la o zi diferență, va avea loc Cupa Emirates International Endurance Village Abu Dhabi. Amândouă evenimentele fac parte din Cupa Shagya, ediția XIV. Deja suntem la a XIV-a ediție, deci avem o istorie în spate cât de cât în domeniul anduranței ecvestre”, a declarat Viorel Dabija, în cadrul Podcastului B1, moderat de Aneta Sîngeorzan pe B1 TV.

Potrivit acestuia, prima competiție se desfășoară pe o distanță de 120 de kilometri și se alergă în bucle de 20, 30 și 35 de km. Sunt circa 90 de participanți din 28 de țări: „O premieră ca număr de participare”.

Concurenții vin din țări ca SUA, Brazilia, Bulgaria, Belgia, Germania, Spania, Norvegia, România, Estonia, Emiratele Arabe sau Turcia. Cele mai puternice echipe sunt din Bahrain și Emiratele Arabe Unite, care „investesc miliarde în domeniul sportului, la ei fiind un sport național”.

„Deja au sosit avioanele pe Aeroportul Otopeni, două curse speciale. Cu ocazia asta, România a devenit a patra țară la nivel european care primește cai pe aeroporturi”, a mai afirmat Viorel Dabija, președintele Asociației Shagya România.