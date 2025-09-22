B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Premieră: Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în Ilfov. „E ceva fabulos!” (VIDEO)

Premieră: Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în Ilfov. „E ceva fabulos!” (VIDEO)

Traian Avarvarei
22 sept. 2025, 11:10
Premieră: Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în Ilfov. „E ceva fabulos!” (VIDEO)
Captură video B1 TV

Județul Ilfov este în această perioadă scena unei competiții internaționale fără precedent, în care pasionații de anduranță ecvestră din toată lumea concurează pe traseele din orașul Buftea, în cadrul Campionatului Mondial pentru Juniori și Tineret.

Este pentru prima dată când România organizează un campionat mondial de anduranță.

„E ceva fabulos!”, a remarcat Viorel Dabija, președintele Asociației Shagya România și reprezentantul disciplinei Anduranță din cadrul Federației Române Ecvestre.

Evenimentul are loc cu implicarea Consiliului Județean Ilfov, a Primăriei Buftea, a Federației Ecvestre Române, a Federației Ecvestre Internaționale și a Agenției Naționale de Sport.

Ce a spus Viorel Dabija despre competițiile de anduranță ecvestră

„Evenimentul se numește Cupa Shagya Arab, care cuprinde două competiții majore: prima fiind Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret, care va avea loc curând, și imediat, la o zi diferență, va avea loc Cupa Emirates International Endurance Village Abu Dhabi. Amândouă evenimentele fac parte din Cupa Shagya, ediția XIV. Deja suntem la a XIV-a ediție, deci avem o istorie în spate cât de cât în domeniul anduranței ecvestre”, a declarat Viorel Dabija, în cadrul Podcastului B1, moderat de Aneta Sîngeorzan pe B1 TV.

Potrivit acestuia, prima competiție se desfășoară pe o distanță de 120 de kilometri și se alergă în bucle de 20, 30 și 35 de km. Sunt circa 90 de participanți din 28 de țări: „O premieră ca număr de participare”.

Concurenții vin din țări ca SUA, Brazilia, Bulgaria, Belgia, Germania, Spania, Norvegia, România, Estonia, Emiratele Arabe sau Turcia. Cele mai puternice echipe sunt din Bahrain și Emiratele Arabe Unite, care „investesc miliarde în domeniul sportului, la ei fiind un sport național”.

„Deja au sosit avioanele pe Aeroportul Otopeni, două curse speciale. Cu ocazia asta, România a devenit a patra țară la nivel european care primește cai pe aeroporturi”, a mai afirmat Viorel Dabija, președintele Asociației Shagya România.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Șansă unică pentru turismul românesc. Numeroși vizitatori în Ilfov, la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret: „Suntem luați prin surprindere de ce se întâmplă” (VIDEO)
Sport
Șansă unică pentru turismul românesc. Numeroși vizitatori în Ilfov, la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret: „Suntem luați prin surprindere de ce se întâmplă” (VIDEO)
Nou record de viteză pentru un Ferrari. Pista specială pe care a ales-o pilotul Fabio Barone
Sport
Nou record de viteză pentru un Ferrari. Pista specială pe care a ales-o pilotul Fabio Barone
Fotbal, Premier League. Manchester United a câştigat meciul zilei cu Chelsea (2-1). Liverpool defilează în campionatul Angliei
Sport
Fotbal, Premier League. Manchester United a câştigat meciul zilei cu Chelsea (2-1). Liverpool defilează în campionatul Angliei
Robert Hajnal a câștigat cursa „I FEEL SLOVENIA 120K”. Ultramaratonistul român a alergat 120 de kilometri în mai puțin de 14 ore
Sport
Robert Hajnal a câștigat cursa „I FEEL SLOVENIA 120K”. Ultramaratonistul român a alergat 120 de kilometri în mai puțin de 14 ore
Pierdere uriașă pentru fotbalul românesc. Antrenorul Florin Marin a murit
Sport
Pierdere uriașă pentru fotbalul românesc. Antrenorul Florin Marin a murit
Simona Halep, confesiuni emoționante după retragerea din tenis: „Simți că îți pierzi mințile”
Eveniment
Simona Halep, confesiuni emoționante după retragerea din tenis: „Simți că îți pierzi mințile”
Răsturnare spectaculoasă în cazul Mourinho. Portughezul propus antrenor la echipa din cauza căreia a fost concediat
Sport
Răsturnare spectaculoasă în cazul Mourinho. Portughezul propus antrenor la echipa din cauza căreia a fost concediat
Gino Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro. Ce pensie primește: „Dar ce vă mai place să le numărați banii altora”
Sport
Gino Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro. Ce pensie primește: „Dar ce vă mai place să le numărați banii altora”
Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
Sport
Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
Sport
Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
Ultima oră
11:38 - Șansă unică pentru turismul românesc. Numeroși vizitatori în Ilfov, la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret: „Suntem luați prin surprindere de ce se întâmplă” (VIDEO)
11:27 - Un oraș limitează folosirea telefoanelor: doar 2 ore pe zi pentru locuitori
11:27 - Ispita supremă de la „Insula Iubirii”, enervată de internauți: „Aud mereu același lucru”. Ce le-a transmis urmăritorilor
10:47 - Maria Marinescu, momente tensionate în relația cu copiii: „Îmi venea să îl iau de păr și să mătur pe jos cu el”. Vedeta a apelat la psiholog
10:39 - Mărturia șocantă a producătorului emisiunii lui Charlie Kirk: „A fost un miracol că nu a mai ucis pe cineva!” Ce declarații a mai făcut
10:37 - Bill Gates nu vrea să moară bogat! Ce va face cu averea sa până în 2045
10:30 - Trump, la funeraliile lui Kirk: „N-am fost de acord cu el. Eu îmi urăsc rivalii” (VIDEO)
10:16 - Ioana Grama, dezvăluiri din copilărie: „Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal, mai ales, și fizic”
09:51 - Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre viața cu trei copii: „Noi nu suntem arbitri, suntem părinți”. Cum reușesc să facă față provocărilor
09:49 - Senatorii americani avertizează că Rusia se amestecă în alegerile din Republica Moldova: „Există dovezi clare și copleșitoare”