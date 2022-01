Premierul Australiei, reacție tranșantă în cazul lui Novak Djokovic: „Regulile sunt reguli, în special când vine vorba de frontierele noastre” / După ore întregi de audieri, liderul ATP a ajuns la un hotel din Melbourne

Prim-ministrul Australiei, Scot Morrison, a confirmat că viza lui Novak Djokovic a fost anulată. „Regulile sunt reguli, în special când vine vorba de frontierele noastre”, a fost reacția oficialului australian.

Liderul mondial din tenisul masculin a fost interogat de polițiștii australieni de frontieră timp de aproape nouă ore, iar în cele din urmă nu i s-a permis intrarea în țară. Deși Novak Djokovic avea o scutire medicală pentru a fi exceptat de la vaccinare, autorităție de la Antipozi au considerat că derogarea este nejustificată.

Sârbul este campionul en-titre de la Australian Open, fiind singurul jucător din Era Open care a câștigat trei ediții consecutive (2019, 2020 și 2021). În total, Djokovic a cucerit turneul de Grand Slam de la Antipozi de nouă ori, un record all time în tenis.

„Viza domnului Djokovic a fost anulată. Regulile sunt reguli, în special când vine vorba de frontierele noastre. Nimeni nu este mai presus de aceste reguli. Politicile noastre ferme de frontieră au fost esențiale pentru ca Australia să aibă una dintre cele mai mici rate de deces COVID-19 din lume, continuăm să fim vigilenți”, a scris Scott Morrison, pe Twitter.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022