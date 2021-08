Prima finală după patru ani. Irina Begu s-a calificat în ultimul act al turneului de la Cleveland

Jucătoarea română de tenis Irina Begu, 31 de ani, s-a califcat în finala turneului WTA de la Cleveland (Ohio, SUA), după ce a învins-o vineri, 27 august, pe poloneza Magda Linette, scor 7-6 (5), 6-2, potrivit Agerpres.

Irina Begu va urca cel puțin 8 poziții în clasamentul WTA după rezultatul de la Cleveland, până pe locul 66. Dacă va câștiga și finala, românca va ajunge pe locul 56.

Ea şi-a asigurat un cec de 16.398 de dolari şi 180 de puncte WTA.

Românca a fost condusă cu 3-0, dar a revenit şi a câştigat cinci game-uri la rând, ratând mingi de set la 5-3 şi 5-4.

În ultimul act, Irina va juca împotriva estonei Anett Kontaveit.

„Cred că am început cam încet, fără reacție. Serviciul meu m-a ajutat să ies din situațiile dificile. A fost un prim set cu urcușuri și coborâșuri. Important este că am reușit să îl câștig. . Am încercat să rezist în raliuri și am fost agresivă de câte ori am avut ocazia. Este ceva special, chiar m-am simțit bine aici, este o plăcere să joc în fața fanilor”, a spus Irina Begu, potrivit gsp.ro.

Pentru româncă aceasta este prima finală WTA după o pauză de patru ani.