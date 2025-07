Radu Drăgușin a vorbit despre cel mai greu moment din carieră: „Nu mi-a venit să cred”

(23 de ani) a vorbit despre momentu cel mai dificil din cariera de fotbalist. Internaționalul român a făcut declarații surprinzătoare, într-un interviu acordat, cu ocazia semnării unui parteneriat de imagine.

a povestit cum accidentarea suferită la finalul lunii ianuarie l-a făcut să regândească parcursul profesional. Deși simțea că este cel mai puternic și nimic nu îi poate sta în cale, accidentarea pe care a suferit-o la ligamente i-a demonstrat că într-o secundă poți pierde totul. drăgușin s-a accidentat în partida pe care Spurs a disputat-o împotriva celor de la Elfsborg (3-0), în data de 31 ianuarie.

Radu Drăgușin s-a împăcat cu gândul: „O să joc cu această accidentare toată viața”

Tricolorul a povestit cât de greu a fost să stea pe marginea terenului. De asemenea, a menționat cine i-a fost alături în tot acest proces de recuperare, care nu a fost deloc ușor.

„Cu siguranță cel mai greu moment din cariera mea a fost accidentarea pe care am suferit-o la sfârșitul lui ianuarie. Atunci când ești fotbalist, te simți imbatabil. Te simți că nimic nu se poate întâmpla, n-ai ce să pățești, ești în cea mai mare forță din viața ta. Într-o milisecundă, un pas greșit îți ia acest sentiment și te aduce puțin cu picioarele pe pământ, să spun așa. O să trebuiască să joc cu această accidentare toată viața mea. Și mai mult decât de trecut, peste acest moment este să-l accepți și să te împaci cu faptul că va fi mereu cu tine această accidentare. Cu siguranță m-au ajutat foarte mult familia și iubita mea care m-au susținut în toate momentele grele, mai ales în acesta. Ușor-ușor mă recuperez, ușor-ușor o să revin la forma pe care o aveam, și mai puternic o să fiu. Eu cred că e ceva de acceptat și să înveți cum să trăiești cu această accidentare. A fost dificil, pentru că în momentul când am aflat diagnosticul nu mi-a venit să cred. Este una, dacă nu cea mai dificilă accidentare din fotbal. Eu sunt tipul de om care acceptă o provocare când i se pune în față și eu așa am luat-o, am luat-o ca pe o provocare, să demonstrez că o să revin și mai puternic”, a declarat Drăgușin, conform .

Când va reveni pe teren fotbalistul

Jucătorul de picior drept a fost întrebat când va reveni pe teren, însă nu a menționat o dată anume.

„Când o să fie momentul, nu știu, pentru că este genul de accidentare pe care dacă o grăbești, riști să pățești alte lucruri mai grave. Am început ușor-ușor pe teren, urmez îndeaproape programul pe care îl pregătesc cei de la Tottenham și cum am spus, ușor-ușor o să revin și mai puternic”, a adăugat fotbalistu.

Începând de joi, Radu Drăgușin a devenit ambasador al BRD Groupe Societe Generale, implicându-se astfel în proiectul „Locker Room”, care este o platformă de comunicare dedicată sportului. Este primul contract de publicitate pe care Drăgușin îl semnează și despre care a declarat că „e genul de proiect în care cred și pe care vreau să-l susțin, pentru că poate inspira generația care vine. E despre ce nu se vede, dar face diferența”, potrivit