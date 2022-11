Răsturnare de situație la FCSB. Ce se întâmplă cu numirea noului antrenor

FCSB este în continuare fără antrenor, după demisia lui Nicolae Dică. Managerul general Mihai Stoica a anunțat că echipa nu a luat încă o decizie cu privire laviitorul tehnician.

Inițial Becali dorea să numească noul tehnician până la meciul cu Rapid, iar azi a spus că vrea să-l aleagă până înainte de partida cu West Ham, de joi, iar acum planul s-a schimbat.

Mihai Stoica a anunțat că Mihai Pintilii va conduce echipa până la pauza competițională, pentru Campionatul Mondial.

„Sub nicio formă nu va fi numit înainte de meciul cu FCU Craiova 1948. Va fi numit înainte de pauza competițională. Avem dispensă, avem voie să continuă cu cei care sunt acum, Pintilii și Neubert. Mai sunt două meciuri de Liga 1, unul de Cupă și cel cu West Ham.

Patronul a luat această decizie. Aici mă opresc. E o decizie bună. Nu are sens să ne grăbim acum. Una e să aduci un antrenor cu experiență, alta e să aduci un antrenor de dragul de a-l aduce. În acest moment, cei care vor fi pe bancă sunt în stare să pregătească meciurile și cunosc mai bine echipa decât un antrenor care ar veni mâine sau vineri. Mi se pare cea mai bună variantă în acest moment.

Patronul a vorbit despre antrenori. Eu nu am fost implicat și nu sunt implicat. Și nu vreau să comentez. Patronul a spus ce nume au fost pe listă. Eu consider că e OK ce se întâmplă acum. Decizia va aparține în totalitate a patronului.

Nu îmi cereți să îmi bat cuie în talpă. Orice spun poate fi folosit împotriva mea”, a spus Mihai Stoica în emisiunea „Sport Report”, moderată la Orange Sport de redactorul-șef adjunct al Gazetei, Dan Udrea.