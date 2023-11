Răzvan Burleanu (FRF) susține că a „plâns de bucurie” după calificarea la EURO 2024: „Ne dorim ca această generație să fie cea mai bună din ultimii 20 de ani”

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, susține că l-a făcut să plângă „de bucurie” pentru a doua oară în viață. Totodată, oficialul și-a exprimat speranța că actuala generație de la echipa națională va fi „cea mai bună din ultimii 20 de ani”, transmite .

Răzvan Burleanu (FRF), despre calificarea României la EURO 2024: „Am plâns de bucurie”

Șeful FRF susține că a fost al doilea moment din viața sa în care a „plâns de bucurie”.

„Nu cred că am mai trăit, cel puţin eu, un meci la o asemenea intensitate. După meci, am plâns. Am plâns de bucurie, şi pot să vă împărtăşesc că este a doua oară în viaţa mea când plâng de bucurie. Prima dată am plâns când fetiţa mea s-a născut, acum trei ani şi jumătate. Iar aseară am plâns din nou de bucurie, fiindcă pur şi simplu ce s-a întâmplat este o consecinţă a tuturor lucrurilor pe care le-am văzut de foarte multe ori în ultimii 7 ani. Ceea ce e mai frumos este că această victorie nu este una întâmplătoare”, a declarat Răzvan Burleanu, duminică, pe Aeroportul „Henri Coandă” de la marginea Capitalei.

El consideră că „fotbalul românesc este pe un trend pozitiv”.

„Nu suntem mulţumiţi doar cu această calificare, ne dorim ca această generaţie să fie cea mai bună din ultimii 20 de ani şi trebuie să credem în asta. Şi pentru asta trebuie să muncim de zi în lunile următoare şi veţi vedea acest lucru la nivelul fiecărui jucător. În ciuda faptului că nu avem rezultate sportive la nivelul cluburilor, această performanţă a echipei naţionale confirmă că fotbalul românesc este pe un trend pozitiv, fiindcă în ultimii nouă ani înregistrăm cea mai mare creştere de participare în ceea ce priveşte numărul copiilor care joacă fotbal”, a mai declarat președintele FRF.