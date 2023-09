România, învinsă de Spania în meciul său de debut la Campionatul European Under-21

România U21 a fost învinsă de Spania, scor 3 – 0, în meciul de debut de la EURO 2023. Toate golurile au fost marcate în a doua repriză. Partida a fost disputată în Ghencea.

România U21, înfrângere în fața Spaniei

Golurile au fost marcate de Alex Baena ’55, Miranda ’62 şi Sergio Gomez ‘90+5.

România va întâlni Ucraina în următorul meci, pe 24 iunie, de la ora 21.45.

Euro 2023 are loc în perioada 21 iunie – 8 iulie. Noi și Georgia organizăm competiția. Ghencea, Giulești, Cluj Arena și Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu" sunt arenele pe care se vor juca meciurile din țara noastră

România face parte din grupa B, alături de Ucraina, Croația, Spania. Clasamentul grupei B după prima etapă este următorul: Spania este pe primul loc cu trei puncte (golaveraj 3-0), Ucraina ocupă locul secund, cu trei puncte (golaveraj 2-0). Croaţia are zero puncte, cu golaveraj 0-2, pe locul al treilea, în timp ce România este pe ultimul loc, cu zero puncte, golaveraj 0-3