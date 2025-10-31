Federația Română de Fotbal a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029. Naționala Arena, cel mai mare stadion al țării ar putea fi gazda finalei al unuia dintre cele mai prestigioase trofee din lume.

Anunțul a fost făcut de FRF, în cursul zilei de vineri, iar instituția a motivat că prin organizarea a patru meciuri la EURO 2020 și prin organizarea turneelor de tineret U21 și U19, țara noastră este pregătită pentru un spectacol fotbalistic.

Granzii Europei pot fi văzuți la București în următorii ani

Finala Europa League din 2026 va fi ținută la Istanbul, iar cea din 2027 la Frankfurt. România ar vrea ca cea din 2028 sau 2029 să fie pe Arena Națională.

Răzvan Burleanu a oferit o declarație pentru FRF în care a explicat că România are capacitatea necesară de a găzdui un astfel de eveniment.

„România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc. Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate. Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”, președintele Federației Române de Fotbal.

Găzduirea unei finale europene nu este o premieră pentru România

România nu este străina de o finală Europa League, deoarece În anul 2012, Bucureștiul a fost gazda prestigiosului eveniment. În acel an, finala a fost una spaniolă, iar pe teren s-au înfruntat Atletico Madrid și Atletico Bilbao.

Trupa lui Diego Simeone s-a impus cu scorul de 3-0, iar marcatorii au fost Radamel Falcao cu o dublă și Diego Forlan. La acel meci au participat peste 52.000 de spectatori.