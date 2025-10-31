B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » România poate fi gazda finalei Europa League. FRF a depus candidatura pentru prestigiosul act

România poate fi gazda finalei Europa League. FRF a depus candidatura pentru prestigiosul act

Elena Boruz
31 oct. 2025, 14:33
România poate fi gazda finalei Europa League. FRF a depus candidatura pentru prestigiosul act
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Granzii Europei pot fi văzuți la București în următorii ani
  2. Găzduirea unei finale europene nu este o premieră pentru România

Federația Română de Fotbal a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029. Naționala Arena, cel mai mare stadion al țării ar putea fi gazda finalei al unuia dintre cele mai prestigioase trofee din lume. 

Anunțul a fost făcut de FRF, în cursul zilei de vineri, iar instituția a motivat că prin organizarea a patru meciuri la EURO 2020 și prin organizarea turneelor de tineret U21 și U19, țara noastră este pregătită pentru un spectacol fotbalistic.

Granzii Europei pot fi văzuți la București în următorii ani

Finala Europa League din 2026 va fi ținută la Istanbul, iar cea din 2027 la Frankfurt. România ar vrea ca cea din 2028 sau 2029 să fie pe Arena Națională.

Răzvan Burleanu a oferit o declarație pentru FRF în care a explicat că România are capacitatea necesară de a găzdui un astfel de eveniment.

„România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc. Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate. Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Găzduirea unei finale europene nu este o premieră pentru România

România nu este străina de o finală Europa League, deoarece În anul 2012, Bucureștiul a fost gazda prestigiosului eveniment. În acel an, finala a fost una spaniolă, iar pe teren s-au înfruntat Atletico Madrid și Atletico Bilbao.

Trupa lui Diego Simeone s-a impus cu scorul de 3-0, iar marcatorii au fost Radamel Falcao cu o dublă și Diego Forlan. La acel meci au participat peste 52.000 de spectatori.

Tags:
Citește și...
Gigi Becali, pus la încercare de Fisc. Cât riscă FCSB după analiza de risc ANAF
Sport
Gigi Becali, pus la încercare de Fisc. Cât riscă FCSB după analiza de risc ANAF
Ce nu merge la CFR Cluj: 5 motive pentru care echipa a ajuns în zona retrogradării
Sport
Ce nu merge la CFR Cluj: 5 motive pentru care echipa a ajuns în zona retrogradării
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”
Sport
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”
Scandal la lotul feminin de gimnastică între sportiva Denisa Golgotă și Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea. Acuzații grave și amenințări
Sport
Scandal la lotul feminin de gimnastică între sportiva Denisa Golgotă și Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea. Acuzații grave și amenințări
Djokovic despre cine îl motivează să continue după 40 de ani
Sport
Djokovic despre cine îl motivează să continue după 40 de ani
Ultimele noutăți despre Cristina Neagu. Cum își petrece timpul fosta campioană după retragerea din handbal
Sport
Ultimele noutăți despre Cristina Neagu. Cum își petrece timpul fosta campioană după retragerea din handbal
Dan Alexa, dezvăluiri despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit: „Am sfidat ridicolul!”
Sport
Dan Alexa, dezvăluiri despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit: „Am sfidat ridicolul!”
Lovitură pentru Simona Halep. Ar fi pierdut milioane de euro în doar câteva luni. Ce s-a întâmplat
Sport
Lovitură pentru Simona Halep. Ar fi pierdut milioane de euro în doar câteva luni. Ce s-a întâmplat
Real Madrid – Barcelona se joacă duminică. Cine se va impune în El Clasico din 26 octombrie?
Sport
Real Madrid – Barcelona se joacă duminică. Cine se va impune în El Clasico din 26 octombrie?
Gigi Becali a găsit țapul ispășitor, după eșecul cu Bologna: „Te crezi șeful la echipa asta? Să vedem ce jupân o să fie pe bancă!”
Sport
Gigi Becali a găsit țapul ispășitor, după eșecul cu Bologna: „Te crezi șeful la echipa asta? Să vedem ce jupân o să fie pe bancă!”
Ultima oră
15:01 - Gutuiată de casă. Cum să prepari băutura tradițională de toamnă
14:58 - Punctul nevralgic al Oanei Gheorghiu, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Ce au împotriva căsătoriei?
14:55 - Somn de calitate. Cum te ajută materialul pijamalelor să dormi mai bine
14:52 - Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Cei doi nu sunt căsătoriți, însă au împreună un fiu
13:58 - AI-ul le dă viață celor plecați, promițând alinarea sufletească. Ce riscuri emoționale și etice ridică această tehnologie
13:47 - Atenţie, şoferi! 10 lucruri pe care să NU le laşi în maşină niciodată. E extrem de riscant
13:42 - Poziția CCIR privind inițiativa legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990
13:33 - În ce măsură ne influențează materialul pijamalelor calitatea somnului? Iată ce spun studiile!
13:20 - Strategiile PSD împotriva PNL. Trei planuri pentru a distruge Guvernul Bolojan
13:09 - Dana Rogoz și Radu Dragomir arată progresul casei de la Viscri. Ce lucrări mai au de finalizat (FOTO)