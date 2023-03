Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record / Superstarul portughez este unic în istoria fotbalului

Cristiano Ronaldo a mai stabilit un record la doar 38 de ani. Superstarul portughez va fi titularul primei partide a Portugaliei din preliminariile EURO 2024.

Bifând meciul cu numărul 197 pentru naționala țării sale, Cristiano Ronaldo a devenit fotbalistul cu cele mai multe partide disputate pentru o echipă națională.

Până la partida aceasta, Cristiano Ronaldo era la egalitate cu Bader Al-Mutawa, cel care a adunat 196 de partide pentru naționala din Kuwait, potrivit .

Cristiano Ronaldo becomes the most-capped men’s international player in history (197) 🇵🇹🐐

Topul celor mai selecționați jucători din istoria fotbalului:

Harry Kane (29 de ani) a scris istorie la partidele dintre Italia și Anglia din preliminarii pentru EURO 2024.

Jucătorul și-a trecut numele pe lista celor care au marcat în cadrul meciului la finalul primei reprize, atunci când a marcat de la 11 metri. Astfel, Kane devine cel mai bun marcator din istoria Angliei, cu 54 de goluri.

„Multe felicitări lui Harry Kane pentru că a devenit cel mai bun marcator al Angliei din toate timpurile. O performanță extraordinară”, a scris Gary Lineker pe Twitter.

GOAL NUMBER 54 FOR ENGLAND! 🤩

Harry Kane is the all-time leading goalscorer for his country 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial)