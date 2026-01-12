Scandal cu legendele fotbalului românesc. Boloni a provocat un adevărat tsunami. Replici dure de la familiile lui Balaci și Dobrin

După ce Ladislau Bölöni i-a făcut praf pe regretații Ilie Balaci și Nicolae Dobrin în cadrul unui interviu, au venit și reacțiile. Fiica lui Balaci și soția lui Dobrin au avut replici extrem de dure la adresa lui Boloni.

Fiica lui Ilie Balaci îl desființează pe Boloni

Așa cum era de așteptat, Lorena Balaci a intervenit și i-a dat o replică dură lui Boloni, fiind dezamăgită că acesta a ales să jignească o persoană care nu mai este în viață pentru a se apăra.

„Scriu nu din furie, ci din responsabilitate pentru că până la ultima mea zi pe acest pământ voi continua să îi țin memoria vie. Este un legământ pe care nu l-am făcut doar cu mine, este o promisiune făcută lui Dumnezeu!

Când un om nu mai este printre noi, nu mai are drept la replică. De aceea, cuvintele rostite despre el spun întotdeauna mai mult despre cel care le rostește decât despre cel care a plecat.

Ilie Balaci nu a fost un om perfect. Nici nu trebuia să fie. A fost însă un fotbalist excepțional, un simbol al Craiovei, o bucurie pentru zeci de mii de oameni și un reper pentru generații întregi. A fost iubit pentru ce a făcut pe teren și respectat pentru ce a însemnat dincolo de el.

Să reduci o carieră, un destin și o legendă la etichete aruncate la ani distanță, mai ales după ce omul nu se mai poate apăra, nu este analiză. Este lipsă de respect. Cei care simt nevoia să vorbească urât despre cei plecați nu le pot atinge moștenirea. Pentru că legendele nu dispar din vorbe. Ele rămân acolo unde contează: în suflete.”, a transmis fiica lui Ilie Balaci.

Soția lui Nicolae Dobrin, replică acidă pentru Boloni

Gica Dobrin, soția regretatului Nicolae Dobrin, a avut o reacție extrem de dură după declarațiile controversate făcute de .

„Acest domn Ladislau Boloni, sau cum i se pronunță numele, ar fi trebuit să spună aceste lucruri despre soțul meu și despre Ilie Balaci când ei erau în viață, ca să primească un răspuns de la ei.

Acum îl rog să își vadă de treaba dumnealui și să își ia părerea cu el când nu o să mai fie nici el printre noi. O Românie întreagă știe cine au fost ca fotbaliști Dobrin și Balaci și nu avem nevoie de părerea unui om care vorbește așa despre doi oameni care nu se mai pot apăra.

Eu știu că Gicu și Ilie Balaci umpleau stadioanele oriunde jucau. Au fost iubiți de o țară întreagă. Nu mai am ce răspuns să îi dau unui om care a ales să vorbească în acest mod despre Dobrin și Balaci.”, a declarat .

Ce a spus Boloni despre Balaci și Dobrin

„Ilie Balaci are aceeași problemă, e că băieții ăstia au jucat puțin fotbal la nivel mare, doi-trei ani și au dispărut. Unul pentru accident… dar și în treaba asta cu accidentarea lui Ilie. Ilie Balaci, Dumnezeu să mă ierte, nu a fost băiat serios.

Gicu Dobrin… eu pe el nu îl pun între, poate că aici deja am niște adversari, pentru că Gicu Dobrin nu a fost un jucător serios, pe el nu puteai să contezi. Aa, că știa să ia mingea, să o ducă, să facă, că a câștigat campionatul, gol împoriva lui Dinamo. Ok, dar a jucat fotbal trei ani de zile! Fotbal de mare nivel. Dar de ce?

Nu vorbesc despre asta, că nu vreau să distrug eu statui. Dar cu Gicu Dobrin nu puteai să mergi la luptă, nu puteai! Pentru circ ar fi fost bun, dar doar atât.”, a declarat Ladislau Boloni, într-un interviu pentru .