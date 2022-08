Serena Williams, parcă tot mai departe de retragere / Câți fani a avut la primul meci de la US Open

(40 de ani) a anunțat că se va retrage din tenis după turneul de la US Open, însă evoluțiile sale o contrazic. În primul meci de la turneul din New York, jucătoarea americană a făcut legea pe teren, câștigând scor 6-3, 6-3 cu muntenegreanca Danka Kovinic. Succesul a fost savurat și de cei 29.000 de fani care i-au fost alături la meciul de marți dimineața, la ultimul Grand Slam al carierei.

Printre cei aproape 30.000 de suporteri veniți să o încurajeze pe Williams s-au aflat și soțul său, împreună cu fiica lor, precum și fostul campion mondial de box Mike Tyson, fosta mare jucătoare de tenis Martina Navratilova, fosta schioare Lindsey Vonn sau regizorul Spike Lee, scrie .

Serena Williams, meci și atmosferă de vis la primul meci de la ultimul turneu al carierei

Ajunsă la 40 de ani, Williams a anunțat că va pune punct carierei de tenismen profesionist și că va agăța racheta în cui după US Open, așa că pare deicsă să părăsească sportul care a făcut-o celebră cu un nou trofeu. Începutul a fost pe măsura așteptărilor, căci Serena s-a calificat mai departe în competiție, la capătul unui meci dominat în totalitate, în care a avut parte de susținerea a 29.000 de fani.

Serena Williams, aflată pe locul 605 WTA, va avea o misiune însă mult mai dificilă în turul secund, contra numărului doi mondial, estoniana Anett Kontaveit.