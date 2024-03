Serena Williams, prezentă pe arena unde Simona Halep joacă împotriva Paulei Badosa. Motivul pentru care a fost acolo

Simona Halep are parte de în primul tur al turneului Miami Open, unde a întâlnit-o deja pe Paula Badosa (80 WTA).

Sportiva noastră joacă pentru prima dată un meci oficial după ce TAS a redus suspendarea acesteia de la patru ani la 9 luni.

În cel de-al doilea meci programat marți, 19 martie, Venus Williams a fost eliminată de rusoaica Diana Șnaider, scor 6-3, 6-3.

La acel meci a fost prezentă și Serena Williams, sora lui Venus, scrie .

Serena Williams is literally in front of me watching Venus Williams at the Miami Open 😭

— Milik Rodman (@MilikKashad)