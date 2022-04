Simona Halep a învins-o pe Paula Badosa, scor 6-3, 6-1, și s-a calificat în optimile de finală ale Mastersului de la Madrid (VIDEO)

Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a învins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat în optimile de finală ale Mastersului de la Madrid.

Victorie pentru Simona Halep

Pentru un loc în sferturi, Simona Halep va juca împotriva câștigătoarei meciului Cori Gauff – Yulia Putintseva.

La finalul meciului, Simona Halep a transmis că a avut o prestație foarte bună și că nu a fost intimidată de statutul Paulei Badosa.

”Mă simt foarte bine, am făcut un meci bun. Ea e foarte bună, e a doua jucătoare a lumii, dar eu am crezut că am șansa mea și am dat tot ce am mai bun. Totul e bine la Madrid, terenul, publicul, căruia vreau să-i mulțumesc”, a spus Simona Halep.

Românca a fost întrebată și despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou:

”E o plăcere și o onoare să-l am pe Patrick în staff-ul meu. Am jucat bine, mă gândesc doar la cum să cresc și să devin mai bună”, a transmis Simona Halep.