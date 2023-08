Simona Halep a luat în calcul retragerea din tenis, în așteptarea rezolvării cazului de dopaj: „M-am gândit serios să renunț, eram săturată. Așteptarea a fost un calvar”

Simona Halep este implicată într-un caz de dopaj, motiv pentru care tenismena nu a mai jucat într-un meci oficial de anul trecut, de când a fost găsită dopată cu Roxadustat la US Open 2022. Chiar dacă nu a mai intrat pe teren, sportiva noastră a urcat recent .

Tenismena noastră a părut foarte încrezătoare. Ea susține că va reveni pe teren, indiferent de cât de mare va fi suspendarea pe care o va primi, pentru că: „ ”.

În cadrul unui interviu pentru , Simona Halep a vorbit despre revenirea pe teren, dar și despre faptul că a avut momente în care voia să renunțe, să se retragă din tenis, pentru că era lipsită de puteri.

Aflată în pragul disperării, Simona Halep voia să renunțe la tenis

Simona Halep a ținut să mulțumească tuturor susținătorilor săi care i-au fost alături în ultima perioadă. În continuare, sportiva noastră se consideră nevinovată și a declarat că nu a luat nimic intenționat.

Totodată, așteptarea rezolvării cazului de dopaj „a fost un calvar”, accentuată și de faptul că a trăit atât timp în incertitudine. Tenismena avea speranțe de bine de la o audiere la alta, dar a avut parte de suișuri șui coborâșuri pe care, după spusele ei, le-a gestionat destul de bine.

„Prin februarie 2022 am crezut că nu mi am putere să continui, m-am gândit serios să renunţ, eram saturată, dar ducându-mă la aademie, am văzut acei copii şi am simţit că vreau să joc din nou. Patrick (n.r – Mouratoglou) mi-a dat încredere în mine, este un antrenor extraordinar. Darren (n.r. – Cahill) este un om deosebit, a fost permanent alături de mine, a venit şi în România să mă susţină”, a declarat Simona Halep pentru sursa citată.

Pentru Simona Halep, viața în ultimul an a fost „brutală”, însă susține că „ce nu te doboară te face mai puternic”. Acum, sportiva noastră consideră că este mai puternică emoțional și că este mult mai stăpână pe tot ce o înconjoară.

„Mi-am dat seama ce fel sunt unii oameni, ce fel e lumea şi cred că mai am de învăţat din această experienţă neplăcută. Dar cred că am învăţat destul şi sunt liniştită că pot face mai multe schimbări şi să trăiesc mai bine”, a mai transmis Simona Halep.