Simona Halep – Beatriz Haddad Maia, în finala de la Toronto 2022. Ce părere are brazilianca despre românca de pe locul 15 WTA

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) o întâlneşte în această seară, în finala turneului de la Toronto, pe Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 24 WTA), după ce a învins-o în semifinalele competiției pe Jessica Pegula (28 de ani, 7 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-4.

, se joacă LIVE de la 20:30.

Brazilianca a lăudat-o pe Halep

Beatriz Haddad Maia este de părere că joacă în finala de la Toronto împotriva uneia dintre cele mai în formă jucătoare din circuitul WTA, însă anunță că va face tot posibilul să își adjudece trofeul.

„Simona Halep este o jucătoare foarte competitivă. Pentru mine, una dintre cele mai competitive de pe circuit. Am jucat una împotriva celeilalte la Birmingham și am câștigat, dar am pierdut la Australian Open. Este o campioană și o persoană care muncește din greu.

Va fi o luptă grea. Dar voi încerca să mă bucur de acest moment. Cu siguranță îmi voi da toată silința pe teren. Voi încerca să fiu agresivă”, a declarat Haddad Maia.

Simona, favorită la casele de pariuri

Simona Halep a jucat o finală la Toronto, în 2015. Ultima participare datează din 2019, când a ajuns în faza sferturilor de finală. Românca a câștigat Rogers Cup în 2016 și 2018, când competiția a fost găzduită de orașul Montreal.

La casele de pariuri, Simona Halep este favorită, având o cotă cuprinsă între 1,54 și 1,60. De partea cealaltă, brazilianca, aflată la prima finală WTA 1000 din carieră, are o cotă între 2,37 și 2,60.