Simona Halep, din nou pe teren. S-a antrenat alături de o jucătoare din top 50 WTA

și se luptă din greu pentru a-și dovedi nevinovația pentru dopaj. În tot acest timp ea nu poate juca niciun meci oficial, dar încearcă să rămână în formă.

Halep are 31 de ani și ocupă locul . Ea nu a mai jucat niciun meci oficial din august 2022, în condițiile în care procesul pentru dopaj a fost amânat de trei ori până acum, conform Prosport.

Cu cine s-a antrenat Halep

Tenismena a plecat din România alături de antrenorul ei Patrick Mouratoglu, pentru a se antrena la academia deținută de el.

La un antrenament susținut de Halep la acadamia antrenorului ei, ea s-a antrenat cot la cot cu Marta Kostyuk, sportiva din Ucraina care este partenera de dublu a Gabrielei Ruse. Sportiva ucraineană ocupă locul 35 în WTA și s-a mândit că a avut ocazia să se antreze cu Halep.

Simona Halep à l’entraînement dans le sud de la france depuis un petit moment 😊 Aujourd’hui, elle s’y entraîne avec une certaine Marta Kostyuk 🥰🥰 — WTAntho (@WTAntho)



Tenismena, impresionantă de academia antrenorului ei

Academia lui Patrick se află în Biot, pe Riviera Franceză. Are 12 hectare și prezintă facilități de ultimă generație.

„E foarte profesionist totul, tot sistemul, foarte bine organizat. Patrick este cel mai organizat om pe care l-am cunoscut vreodată. Pot să spun că nu m-am așteptat niciodată să fac acest pas, nici nu-mi dădea prin cap așa ceva. Nu am fost pro academii, pentru că nu am crezut că o să pot să fac față unui sistem foarte bine pus la punct, cu o anume oră de trezire, totul riguros, mi-a plăcut mai mult să fiu independentă, dar impactul pe care l-am avut când am intrat acolo și m-am antrenat a fost ceva wow”, spunea Simona Halep despre academia lui Patrick Mouratoglou, conform GSP.

Cu o săptămână înainte de a pleca din țară, ea s-a antrenat la o sală din București alături de un bărbat misterios.

O fotografie cu cei doi a fost publicată pe BeReal.