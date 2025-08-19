Simona Halep a picat de pe podiumul jucătoarelor de tenis cu cele mai mari venituri obținute din acest sport. Clasamentul e condus de surorile Williams, iar românca era pe locul 3. Halep a picat pe 4 după ce Iga Swiatek a devenit campioană la Cincinnati.

Cum arată clasamentul celor mai mari venituri din tenis

Când și unde va fi meciul oficial de retragere a Simonei Halep

Iga Swiatek a învins-o pe Jasmine Paolini în finala de la Cincinnati și a câștigat al 11-lea titlu în competițiile de WTA 1000. De asemenea, a obținut un cec în valoare de 752,275 de dolari, care a ajutat-o în topul celor mai mari câștiguri din tenisul mondial.

Astfel, Swiatek a devasat-o pe Halep și a ajuns pe locul 3 în acest clasament, cu venituri totale de 40,596,773 milioane de dolari din tenis. Spre comparație, Halep figurează cu 40,236,618 milioane de dolari în clasamentul publicat de

Cum arată topul veniturilor din tenis:

1. Serena Williams – 94,816,730 milioane de dolari

2. Venus Williams – 42,673,594

3. Iga Swiatek – 40,596,773

4. Simona Halep – 40,236,618

5. Maria Sharapova – 38,777,962

6. Victoria Azarenka – 38,637,495

7. Petra Kvitova – 37,543,615

8. Aryna Sabalenka – 37,133,342

9. Caroline Wozniacki – 36,441,868

10. Angelique Kerber – 32,519,180

Când și unde va fi meciul oficial de retragere a Simonei Halep

Simona Halep din tenis în februarie, după eliminarea de la Transylvania Open.

„Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce… E ultima dată când am jucat aici.. nu vreau să plâng”, le-a spus ea fanilor adunați la Cluj Arena.

Meciul oficial de retragere a Simonei Halep pe 13 iunie 2026, în cadrul Sports Festival de la Cluj, iar organizatorii promit „o seară memorabilă în BTarena, cu invitați speciali, surprize și momente încărcate de emoție”.