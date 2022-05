Simona Halep, postare cu Mouratoglou, înainte de Roland Garros: „Privind în aceeaşi direcţie pentru primul nostru Grand Slam împreună”

Simona Halep a postat o fotografie alături de antrenorul Patrick Mouratoglou, în care cei doi apar zâmbind înainte de turneul de grand slam de la Roland Garros.

„Aceleaşi obiective, acelaşi zâmbet. Privind în aceeaşi direcţie pentru primul nostru Grand Slam împreună”, a scris Halep.

Simona Halep, locul 19 WTA şi cap de serie 19, va evolua împotriva croatei Ana Konjuh (66 WTA) în primul tur al turneului de la Roland Garros, conform tragerii la sorţi care a avut loc joi.

Celebra jucătoare de tenis, Simona Halep, a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru Eurosport, mai multe detalii despre starea ei înainte de turneul de la Ronald Garros, care va debuta duminică. Campioana spune că este pregătă pentru competiție și se simte bine din punct de vedere fizic.

Cel mai bun turneu din cariera Simonei Halep

„Mă simt ca nouă, mă simt mai încrezătoare şi, mai ales, mult mai sănătoasă. În sfârşit! Acum nu mai am nicio problemă, nu mai am accidentări serioase. Sunt foarte fericită că m-am întors pe teren şi abia aştept să joc fiecare meci, pentru că vreau să continui să mă perfecţionez. French Open este turneul meu preferat şi mă simt întotdeauna bine acolo.

Va fi un pic diferit, pentru că anul trecut nu am putut juca, aşa că vom vedea. Am nevoie de mai mult timp pentru a-mi recăpăta încrederea şi mai ales pentru a juca meciuri. Aşa că şi să pot profita de ea. Pentru mine, acesta este cel mai bun turneu. Voi avea întotdeauna amintiri plăcute despre victoria de la Roland Garros din 2018. A fost primul meu turneu de grand slam şi întotdeauna am visat să câştig la Roland Garros.