Simona Halep s-a calificat în optimile Kremlin Cup, după ce a învins-o pe Anastasia Potapova, scor 6-1, 6-4

Simona Halep (19 WTA) s-a calificat în optimile Kremlin Cup, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Potapova (68 WTA), scor 6-1, 6-4.

„A fost un meci dificil. Am mai jucat în Australia contra Potapovei și a fost un meci strâns. Știam că o să fie o bătălie dură, chiar dacă am câștigat ușor primul set. Anastasia lovește puternic și nu mi-e ușor să-i returnez loviturile, dar serva m-a ajutat mult în acest meci.

Mi-e greu să mă gândesc la titlu, am fost accidentată și nu am jucat mult în acset sezon, dar orice este posibil. Sper să pot juca multe meciuri aici, îmi place să stau la Moscova, pentru că am amintiri plăcute,” a precizat Simona Halep