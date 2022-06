Simona Halep și Sorana Cîrstea au fost eliminate în semifinalele de la WTA Birmingham

Simona Halep a ratat, duminică, accederea în finala turneului de la Birmingham. Românca a fost învinsă de Beatriz Haddad Maia, reprezentanta Brazieliei, (32 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-4, potrivit news.ro.

Sorana Cîrstea, numărul 36 mondial şi cap de serie 6, a fost învinsă de Shuai Zhang (54 WTA şi favorită 8), scor 4-6, 6-1, 7-5.

Accederea în ultimul act la Birmingham este recompensată cu 11.000 de dolari şi 110 puncte. Finala va avea loc tot duminică.

Into yet ANOTHER final!

🇧🇷 Haddad Maia takes out [2] Halep with 6-3, 2-6, 6-4 victory in Birmingham 👏

— wta (@WTA)