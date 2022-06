Site-ul B1tv.ro îşi cere scuze cititorilor şi familiei marelui om de fotbal Constantin Eftimescu pentru o ştire preluată eronat din alte surse media

Miercuri, site-ul B1tv.ro a publicat o informaţie publicată initial de în care se anunţa decesul marelui om de sport de la Dinamo, Constantin Eftimescu. Informaţia fusese ulterior preluată de majoritatea televiziunilor de sport şi de site-urile de news, fusese comentată de oameni de fotbal la TV, iar la B1tv.ro a apărut citându-se sursa iniţială, Fanatik.ro. Apoi, cei de la Fanatik.ro au revenit asupra informaţiilor şi au anunţat că Constantin Eftimescu trăieşte, este internat în spital, după o operaţie, iar starea sa este stabilă.

Site-ul B1tv.ro îşi cere scuze atât cititorilor, cât şi familiei lui Constantin Eftimescu, pentru faptul că am preluat o ştire neadevărată, pe care ulterior am şters-o de pe site. Din grabă, am transmis mult prea repede o ştire care nu ar fi trebuit să apară. Vom avea grijă ca, pe viitor, să fim mult mai atenţi atunci când se publică informaţii sensibile.

Încă o data scuzele noastre familiei şi multă sănătate omului de fotbal Constantin Eftimescu.