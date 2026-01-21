Situație halucinantă la Agenția Națională pentru Sport. Noul director este... Bogdan Matei. Adică fostul director

La mai puțin de o lună după ce Bogdan Matei anunța că demisionează din funcția de șef la Agenția Națională pentru Sport, acum se pregătește să revină. Bineînțeles, tot director.

Bogdan Matei se înlocuiește pe el însuși

Numit la cârma ANS la mijlocul lunii ianuarie 2025, Bogdan Matei, 45 de ani, a decis să renunțe la acest post doar 10 luni mai târziu, pe 17 decembrie 2025. Dar, se dovedește că este un împătimit al sportului, așa că a decis să revină în funcția de șef la Agenția Națională pentru Sport.

Conform unor surse , ordinul de reînvestire a lui Matei în funcția de șef al ANS este deja pregătit la mapa de lucru a premierului Ilie Bolojan. Iar acesta ar urma să facă anunțul în următoarele zile.

În același timp, numit președinte interimar la Agenția Națională pentru Sport pentru 30 de zile, Thomas Moldovan va reveni pe unul dintre cele două locuri de vicepreședinte, cum era și înainte.

De ce a plecat Matei de la Agenția Națională pentru Sport

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!”, scria Bogdan Matei în decembrie când pleca din funcție.

Decizia a fost luată însă exact în ziua în care DNA se sesiza pe marginea unui raport al Curții de Conturi care scotea la iveală mai multe nereguli la ANS, ceea ce a dat drumul mai multor speculații privind plecarea lui Matei.

Însă raportul se referea la mandatele lui Eduard Novak și , în care s-ar fi acordat premieri ilegale în valoare de 2,3 milioane de euro.