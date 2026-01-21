B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Situație halucinantă la Agenția Națională pentru Sport. Noul director este… Bogdan Matei. Adică fostul director

Situație halucinantă la Agenția Națională pentru Sport. Noul director este… Bogdan Matei. Adică fostul director

Adrian A
21 ian. 2026, 12:19
Situație halucinantă la Agenția Națională pentru Sport. Noul director este... Bogdan Matei. Adică fostul director
Sursa foto: Bogdan Constantin Matei / Facebook
Cuprins
  1. Bogdan Matei se înlocuiește pe el însuși
  2. De ce a plecat Matei de la Agenția Națională pentru Sport

La mai puțin de o lună după ce Bogdan Matei anunța că demisionează din funcția de șef la Agenția Națională pentru Sport, acum se pregătește să revină. Bineînțeles, tot director.

Bogdan Matei se înlocuiește pe el însuși

Numit la cârma ANS la mijlocul lunii ianuarie 2025, Bogdan Matei, 45 de ani, a decis să renunțe la acest post doar 10 luni mai târziu, pe 17 decembrie 2025. Dar, se dovedește că este un împătimit al sportului, așa că a decis să revină în funcția de șef la Agenția Națională pentru Sport.

Conform unor surse GSP.ro, ordinul de reînvestire a lui Matei în funcția de șef al ANS este deja pregătit la mapa de lucru a premierului Ilie Bolojan. Iar acesta ar urma să facă anunțul în următoarele zile.

În același timp, numit președinte interimar la Agenția Națională pentru Sport pentru 30 de zile, Thomas Moldovan va reveni pe unul dintre cele două locuri de vicepreședinte, cum era și înainte.

De ce a plecat Matei de la Agenția Națională pentru Sport

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!”, scria Bogdan Matei în decembrie când pleca din funcție.

Decizia a fost luată însă exact în ziua în care DNA se sesiza pe marginea unui raport al Curții de Conturi care scotea la iveală mai multe nereguli la ANS, ceea ce a dat drumul mai multor speculații privind plecarea lui Matei.

Însă raportul se referea la mandatele lui Eduard Novak și Elisabetei Lipă, în care s-ar fi acordat premieri ilegale în valoare de 2,3 milioane de euro.

Tags:
Citește și...
Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărăndescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat
Sport
Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărăndescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat
Amenințările lui Trump pun în pericol Cupa Mondială. Germania intenționează să boicoteze competiția
Sport
Amenințările lui Trump pun în pericol Cupa Mondială. Germania intenționează să boicoteze competiția
Impozit plătit de Gigi Becali: Suma uriașă care ajunge lunar la statul român
Sport
Impozit plătit de Gigi Becali: Suma uriașă care ajunge lunar la statul român
Cele mai populare pariuri pe volei
Sport
Cele mai populare pariuri pe volei
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”
Sport
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
Sport
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
Superliga revine azi: cursă nebună pentru play-off. Cum arată cotele la pariuri antepost?
Sport
Superliga revine azi: cursă nebună pentru play-off. Cum arată cotele la pariuri antepost?
Dan Petrescu e supărat pe România. Chelsea i-a făcut o surpriză, dar fostul mare jucător e trist
Sport
Dan Petrescu e supărat pe România. Chelsea i-a făcut o surpriză, dar fostul mare jucător e trist
Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”
Sport
Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”
Ilie Dumitrescu a bătut palma cu Răzvan Burleanu. Fostul internațional va lucra pentru FRF
Sport
Ilie Dumitrescu a bătut palma cu Răzvan Burleanu. Fostul internațional va lucra pentru FRF
Ultima oră
12:39 - Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
12:37 - Alerta în Olt. Gripa provoacă primele victime în acest sezon
12:35 - Proprietățile românilor din străinătate, sub lupa ANCPI. Ce riscuri apar dacă imobilele nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru
12:14 - Grindeanu, atac la Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ce privește Legile Justiției?”
12:09 - Zi decisivă! Călin Georgescu și Horațiu Potra, din nou în fața magistraților: Ce se decide la Curtea de Apel București
12:01 - Rutina de dimineață și dieta unui chirurg cardiolog. Iată care sunt secretele unei inimi sănătoase
11:48 - Ana-Maria Săbiescu, Deloitte: România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală
11:47 - Industria HoReCa, sub presiune în 2026. Ce avertizează patronatele despre viitorul restaurantelor
11:47 - Sondaj: AUR, peste 40%. Ce procente au celelalte partide (FOTO)
11:41 - Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job