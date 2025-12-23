Elisabeta Lipă se confruntă cu noi acuzații. Cadouri scumpe pentru fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport. Răspunsul dur al fostei campioane

Acuzații noi pentru Elisabeta Lipă. Un angajat dintr-o instituție aflată sub conducerea Agenției Naționale pentru Sport, unde Lipă a fost șefă un an și jumătate, susține că i s-a indicat clar să îi cumpere cadouri scumpe. Obligatoriu un cadou de la Louis Vuitton, susține angajatul.

Cadouri scumpe pentru Elisabeta Lipă

„Pentru a fi siguri că luăm prime trebuia să-i cumpărăm Elisabetei Lipă cadouri scumpe. Am pus bani, câte 5.000 – 6.000 de lei și i-am luat un ceas Rolex de 12.000 de euro.”

„Ni se indica în mod clar firma de la care trebuie să luăm un cadou. În cazul nostru, Louis Vuitton. Ni s-a transmis direct, de către cei care erau atunci la ANS: Cadoul să-l luați de la Louis Vuitton, pentru că îi place foarte tare această firmă!, acesta a fost mesajul.”

„Ne-am dus să cumpărăm ceva de la magazinul Louis Vuitton, de la hotelul Marriott, dar la ce buget aveam noi, ca instituție, ce să iei? Că o geantă era de la 3.000-5.000 de euro în sus. Ne-am uitat la ce e cel mai ieftin acolo și am cumpărat ceva de 2.500 de lei, mai mult nu ne permiteam.”

Sunt mărturiile a doi oameni care susțin, pentru Golazo.ro, că Elisabeta Lipă cerea cadouri scumpe în cotrapartidă cu anumite privilegii pe care le oferea.

Răspunsul Elisabetei Lipă

De partea cealaltă, fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, spune că totul face parte dintr-o campanie de denigrare.

„E ca pe timpul lui Ceaușescu, când era sloganul cu „nicio masă fără pește”. Acum e „nicio zi fără atacuri la adresa lui Lipă”. Noroc că sunt în fața unei biserici și chiar spun: „Doamne, ajută-i, dă-le minte tuturor”.

Doamne ferește! Mă minunez zilnic de ceea ce mai apare. Nu am cerut nimic, niciodată. Niciodată, rețineți!

Acum am primit și Vuittoane, nu doar Rolexuri? Doamneee… N-am primit așa ceva! Da, de ziua mea sau de 8 Martie, mai primeam diverse cadouri, dar cine nu le primește?! Era ba o pereche de cercei, ba un lănțișor, dar de aici și până să se spună că eu am cerut cadouri, chiar e o minciună.

Înțeleg că e o campanie de denigrare la adresa mea, o înfrunt cu demnitate, dar nu am cerut niciodată și nici n-am primit Rolexuri și Vuittoane.”, a declarat Elisabeta Lipă.

Lipă susține că știe cine e în spatele acuzațiilor

„Eu știu cine e în spate și s-a trezit acum să arate cu degetul că toți de la canotaj suntem nenorociți. Cineva care a luat vreo 400.000 de euro, dar munca i-a făcut-o altcineva.

De fapt, din lumea internă a sportului, sunt 3 persoane care mă atacă. Primul e un boschetar, un bișnițar, pe care au încercat să-l scoată la suprafață. A ajuns să spună că-i dau lui 100.000 de euro? Ne vedem în instanță. Apoi, o altă persoană care mă denigrează în mod constant e una care doar de la Jocurile Olimpice s-a ales cu o pălărie de bani.

Al treilea e unul pe care l-am dat afară de la lot. Un mincinos! Îmi justificase că nu participă la un concurs pentru că n-are clubul bani. Când am verificat, clubul avea bani. N-am acceptat minciuna și l-am dat afară! Ăștia sunt cei care mă denigrează!” a afirmat fosta șefă a ANS, pentru .

Ce a găsit Curtea de Conturi la ANS

Elisabeta Lipă, una dintre cele mai mari sportive din istoria României, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, a intrat în vizorul legii pentru mai multe nereguli semnalate de .

Un raport recent arată că, în 2021 și 2024, sub mandatele lui Eduard Novak și al Elisabetei Lipă, s-au acordat premieri ilegale în valoare de 2,3 milioane de euro. La aceștia se adaugă alți 500.000 euro luați de Lipă, de contabil și de un expert al FR Canotaj.