Elisabeta Lipă se confruntă cu noi acuzații. Cadouri scumpe pentru fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport. Răspunsul dur al fostei campioane

Acuzații noi pentru Elisabeta Lipă. Un angajat dintr-o instituție aflată sub conducerea Agenției Naționale pentru Sport, unde Lipă a fost șefă un an și jumătate, susține că i s-a indicat clar să îi cumpere cadouri scumpe. Obligatoriu un cadou de la Louis Vuitton, susține angajatul.
„Pentru a fi siguri că luăm prime trebuia să-i cumpărăm Elisabetei Lipă cadouri scumpe. Am pus bani, câte 5.000 – 6.000 de lei și i-am luat un ceas Rolex de 12.000 de euro.”
„Ni se indica în mod clar firma de la care trebuie să luăm un cadou. În cazul nostru, Louis Vuitton. Ni s-a transmis direct, de către cei care erau atunci la ANS: Cadoul să-l luați de la Louis Vuitton, pentru că îi place foarte tare această firmă!, acesta a fost mesajul.”
„Ne-am dus să cumpărăm ceva de la magazinul Louis Vuitton, de la hotelul Marriott, dar la ce buget aveam noi, ca instituție, ce să iei? Că o geantă era de la 3.000-5.000 de euro în sus. Ne-am uitat la ce e cel mai ieftin acolo și am cumpărat ceva de 2.500 de lei, mai mult nu ne permiteam.”
Sunt mărturiile a doi oameni care susțin, pentru Golazo.ro, că Elisabeta Lipă cerea cadouri scumpe în cotrapartidă cu anumite privilegii pe care le oferea.
De partea cealaltă, fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, spune că totul face parte dintr-o campanie de denigrare.
„E ca pe timpul lui Ceaușescu, când era sloganul cu „nicio masă fără pește”. Acum e „nicio zi fără atacuri la adresa lui Lipă”. Noroc că sunt în fața unei biserici și chiar spun: „Doamne, ajută-i, dă-le minte tuturor”.
Doamne ferește! Mă minunez zilnic de ceea ce mai apare. Nu am cerut nimic, niciodată. Niciodată, rețineți!
Acum am primit și Vuittoane, nu doar Rolexuri? Doamneee… N-am primit așa ceva! Da, de ziua mea sau de 8 Martie, mai primeam diverse cadouri, dar cine nu le primește?! Era ba o pereche de cercei, ba un lănțișor, dar de aici și până să se spună că eu am cerut cadouri, chiar e o minciună.
Înțeleg că e o campanie de denigrare la adresa mea, o înfrunt cu demnitate, dar nu am cerut niciodată și nici n-am primit Rolexuri și Vuittoane.”, a declarat Elisabeta Lipă.
„Eu știu cine e în spate și s-a trezit acum să arate cu degetul că toți de la canotaj suntem nenorociți. Cineva care a luat vreo 400.000 de euro, dar munca i-a făcut-o altcineva.
De fapt, din lumea internă a sportului, sunt 3 persoane care mă atacă. Primul e un boschetar, un bișnițar, pe care au încercat să-l scoată la suprafață. A ajuns să spună că-i dau lui 100.000 de euro? Ne vedem în instanță. Apoi, o altă persoană care mă denigrează în mod constant e una care doar de la Jocurile Olimpice s-a ales cu o pălărie de bani.
Al treilea e unul pe care l-am dat afară de la lot. Un mincinos! Îmi justificase că nu participă la un concurs pentru că n-are clubul bani. Când am verificat, clubul avea bani. N-am acceptat minciuna și l-am dat afară! Ăștia sunt cei care mă denigrează!” a afirmat fosta șefă a ANS, pentru Golazo.ro.
Elisabeta Lipă, una dintre cele mai mari sportive din istoria României, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, a intrat în vizorul legii pentru mai multe nereguli semnalate de Curtea de Conturi.
Un raport recent arată că, în 2021 și 2024, sub mandatele lui Eduard Novak și al Elisabetei Lipă, s-au acordat premieri ilegale în valoare de 2,3 milioane de euro. La aceștia se adaugă alți 500.000 euro luați de Lipă, de contabil și de un expert al FR Canotaj.