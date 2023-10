Sorana Cîrstea a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open / Favorita numărul 1 a pierdut meciul împotriva Evei Lys

Sorana Cîrstea a fost eliminată marți seara, 17 octombrie, de la Transylvania Open, după ce a cedat cu un dublu 3-6 meciul cu Eva Lys, numărul 133 mondial. În continuare, nemțoaica s-ar putea confrunta cu o altă reprezentantă a României, Jacqueline Cristian.

Favorita numărul 1 care a intrat pe teren marți, Sorana Cîrstea, numărul 26 WTA, s-a confruntat cu nemțoaica Eva Lys, tenismenă clasată pe locul 133 WTA.

What an upset!

Eva Lys beats top seed Sorana Cîrstea in the first round of Transylvania Open.

— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn)