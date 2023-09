Sorana Cîrstea, după ce a ajuns în sferturi la US Open: „Au trecut mulți ani în care am muncit din greu, dar nu am fost răsplătită. În final, munca te răsplătește”

Sorana Cîrstea (locul 30 WTA) a trecut de Belinda Bencic (13 WTA), scor 6-3, 6-3, și la US Open. În următorul meci o va înfrunta pe Karolina Muchova (10 WTA).

Românca şi-a asigurat un premiu de 455.000 de dolari şi 430 de puncte.

Pentru Sorana e prima prezenţă în sferturi la US Open şi a doua prezenţă în această fază la un grand slam, după Roland Garros 2009.

Sorana Cîrstea: Puțini oameni știu câtă muncă am depus

În prima sa declarație de după victoria în fața Belindei Bencic, Sorana Cîrstea a vorbit despre munca pe care a depus-o în toți acești ani, informează

„Da, am un zâmbet mare pe față pentru că am lucrat atât de mult pentru asta, puțini oameni știu cât de multă muncă am depus. Am avut parte de sprijin solid din partea românilor și nu doar. Vreau să vă mulțumesc, m-ați făcut să mă simt specială.

Este uimitor, visezi mereu să ajungi aici și pentru așa ceva muncești! Au trecut mulți ani în care am muncit din greu, dar nu am fost răsplătită. În final, munca te răsplătește. Sunt mulțumită cu felul în care m-am descurcat în aceste zile.

Îmi plac condițiile de aici, mingile, atmosfera, terenurile, mereu a fost uimitor aici, de fiecare dată mă simt ca acasă. Sunt foarte recunoscătoare și mulțumită de tot ce mi s-a întâmplat în această săptămână.

Thomas (n.r. Thomas Johansson, antrenorul Soranei) este aici, a suferit alături de mine în ultimul an și sunt foarte fericită să-i dedic această victorie. A fost alături de mine în momente dificile”, a spus Sorana Cîrstea după meci, potrivit GSP.