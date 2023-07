Sorana Cîrstea, înfrântă de brazilianca Haddad Maia. România rămâne fără reprezentante la Wimbledon

Jucătoarea română Sorana Cîrstea (33 de ani, locul 37 WTA) a fost eliminată, sâmbătă, în turul 3 de la turneul de tenis Wimbledon, în urma înfrângerii suferite în fața braziliencei Beatriz Haddad Maia (27 de ani, locul 13 WTA) cu scorul de 2-6, 2-6.

„Haddad Maia, masterful” 🙌

Beatriz Haddad Maia powers into the fourth round for the first time defeating Sorana Cirstea 6-2, 6-2 👏

— Wimbledon (@Wimbledon)