Sperietura groaznică pe care a tras-o Guardiola: Antrenorul de la Manchester City, urmărit noaptea pe bicicletă

Pep Guardiola (51 de ani), antrenorul lui Manchester City, a trăit momente de spaimă în timp ce se plimba cu bicicleta noaptea, în centrul orașului.

Un fan l-a urmărit zecid e minute, dornic să facă o poză cu celebrul antrenor. Inițial, Guardiola nu a răspuns când a fost strigat și a continuat să pedaleze.

„Oi, Pep, vreau să fac o poză cu tine, frate”, striga fanul în timp ce pedala pe urmele lui Guardiola. În final, Pep a decis să se oprească, fiind în continuare speriat.

Persoana care îl urmărea a reușit să îi transmită că vrea doar să facă o poză, iar antrenorul lui Manchester City a acceptat să facă un selfie.

