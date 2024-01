Sunt și români care merg la schi în Ucraina, țară aflată în război. Ce stațiune aleg, care sunt prețurile și cât de mult riscă (VIDEO)

Bukovel, cea mai ofertantă staţiune de schi din Ucraina, a devenit un loc preferat pentru amatorii de sporturi de iarnă români, care continuă să meargă la vecini în ciuda faptului că de aproape doi ani de zile țara e în război.

Bukovel, cea mai importantă stațiune de schi din Ucraina

Cea mai , Bukovel, a devenit o destinaţie preferată de români dinainte de război. Astfel că jumătate dintre erau din România.

Și înainte de război Bukovel era o destinație preferată de români, majoritatea turiștilor străini care schiau pe pârtiile stațiunii fiind de la noi din țară. Staţiunea are aproximativ 70 de kilometri de pârtii la standarde internaţionale.

Staţiunea se află la poalele muntelui Bukovel, la graniţa regiunilor Ivano-Frankivsk şi Transcarpatia, la 100 de kilometri de Sighetul Marmaţiei, 165 de kilometri de Baia Mare, 200 de kilometri de Satu Mare, 220 de kilometri de Suceava, 230 de kilometri de Bistriţa sau 280 de kilometri de Cluj.

Turiștii care au vizitat Bukovel își împărtășesc experiențele pe grupurile de schi de pe Facebook, existând chiar și o comunitate online ” ”.

”Nu sunt semne de conflict în zonă, totul pare normal”

„Am sosit ieri, pe la granița cu Sighet. Verificarea documentelor a durat 15 minute maxim. După vamă, pe drum, am întâlnit alte trei controale. Au verificat ștampila de intrare în țară, o dată, iar în rest, nu m-au oprit. Nu sunt semne de conflict în zonă, totul pare normal. În Bukovel, totul e obișnuit, liniștit, preponderent ucrainieni și nu străini”, spune unul din românii care au schiat la Bukovel.

„Singurul control al mașinii a fost în vamă, am deschis portbagajul și atât. Au fost pe drum puncte de control ale armatei, dar doar au cerut pașapoartele, uneori ne-au lăsat să trecem fără control. Peste tot oameni foarte OK”, a comentat un alt român.

„Singurul moment deranjant a fost vameșul incompetent român”

Unii turiști au întâmpinat totuși și ceva probleme la vamă, dat totul s-a rezolvat, ca în multe alte ocazii, cu tradiționala șpagă.

„Am trecut pe la Sighet cu mașina în leasing, cu împuternicire de la firma de leasing, valabilă trei luni, listată în original. S-au legat de faptul că împuternicirea nu este pe un an, ceea ce la noi nu îți dă firma de leasing (cel puțin nu Porsche Leasing). Apoi că de ce nu e împuternicire notarială. Până la urmă am rezolvat cu tradiționala ”tradiție”.

Pe drum am întâlnit patru-cinci posturi de control, însă cu niște băieți extrem de politicoși, vreo doi nici nu ne-au oprit. În stațiune este lume, dar nu e aglomerat deloc. Eu nu am mai fost de vreo doi ani, sunt plăcut surprinsă de cât de mult s-au dezvoltat, extins, modernizat, inclusiv câteva pârtii noi”, a povestit o tânără.

”Am intrat în Ucraina pe la Sighet. Singurul moment deranjant a fost vameșul incompetent român, care a refuzat să-mi perfecteze pe nu știu care motiv inventat. Pe drum am observat un singur post, la care am încetinit cu intenția de a opri, având pașapoartele în mâină gătite pentru control. Persoana a văzut pașapoartele române în mână și mi-a făcut imediat semn să trec. Alte interacțiuni cu organele de forță ucraniene nu am avut”, a povestit un alt român.

Prețurile în stațiune, mai mici decât în urmă cu un an

„Totul e superb! Toată lumea cu bun simț, inclusiv controalele de pe drum (soldații sunt zâmbitori)! Drumul foarte bun. La controale, când le spui că mergi la Bukovel, nici nu se mai uită la pașapoarte. Stațiunea e destul de plină, într-adevăr, nu am văzut români. Hotelurile cred că abia așteaptă turiști. Sper să vă fie de folos”, a ținut să transmită o altă româncă.

Turiștiioferă detalii și despre ce condiții i-au întâmpinat în stațiune: „Duminică, 7 ianuarie, m-am întors după trei zile de Bukovel. Foarte OK atmosfera (plin de autocare de copii în vacanță). Pârtiile OK, deschise 31 din 60, ski pass decent – 180 lei/zi, inclusiv nocturna. Cazare pentru toate buzunarele, între 100 și 1.000 lei/camera”.

Un alt aspect interesant este că în foarte multe dintre pensiuni și restaurant, gazdele vorbesc limba română. Cineva a povestit că a întâlnit chiar și o pensiune patronată de cineva din România.

Totodată, cunoscuții vlogeri „HaiHui în doi” au început anul în Ucraina, la Bukovel.

