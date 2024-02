Super Bowl 2024: Tot ce trebuie să știi înainte de meciul anului în fotbalul american

Super Bowl LVIII se va disputa pe 12 februarie, de la ora 01:30 (ora României) și ne va oferi un duel între Kansas City Chiefs și San Francisco 49ers. Este meciul anului în fotbalul american, iar întreaga atenție a fanilor acestui sport se va îndrepta către Allegiant Stadium din Paradise, Nevada.

Fotbalul american scoate la lumină rivalități spectaculoase, iar partida dintre Kansas City Chiefs și San Francisco 49ers este o dovadă. Experiența înainte de Super Bowl 2024 este de partea celor de la Kansas City Chiefs, care au câștigat până acum trei trofee, în 1969, 2019 și 2022. De fapt, în 2020, , scor 31-20.

Bilanțul din sezonul regulat al lui Kansas City Chiefs a fost 11-6, iar echipa a câștigat divizia pentru a 11-a oară la rând. Ulterior, în play-off-ul divizional, a învins-o pe Buffalo cu 27-24, iar titlul de campioană AFC l-a obținut după victoria cu 17-10 contra celor de la Baltimore.

De cealaltă parte, San Francisco 49ers a câștigat NFC. În drumul spre Super Bowl a trecut de Green Bay (24-21) și Detroit (34-31). Meciul cu Detroit Lions . Echipa din Detroit avea la pauză 24-7, însă San Francisco a reușit să întoarcă rezultatul în sfertul final. San Francisco ajunge astfel în Super Bowl, trofeu pe care l-a câștigat de cinci ori în istorie, însă cu mulți ani în urmă: în 1981, 1984, 1988, 1989 și 1994.

Va fi televizat Super Bowl 2024 în România?

Până în acest moment nu a fost făcut niciun anunț legat de televizarea Super Bowl 2024. Așadar, dacă te întrebi cine televizează Super Bowl 2024 în România, veștile nu sunt tocmai bune. Sunt șanse mici ca vreo televiziune să cumpere drepturile, având în vedere că se dispută la o oră târzie în noapte în România și costurile sunt destul de mari. Nici Super Bowl 2023 nu a fost televizat, astfel că șansele de a-l vedea la TV sunt foarte mici.

Cum arată cotele la pariuri pentru Super Bowl 2024

Fiind unul dintre cele mai așteptate meciuri ale anului, Super Bowl stârnește un interes major și în rândul pasionaților de pariuri. Anul trecut, peste 50 de milioane de americani au pariat Super Bowl, iar mizele au trecut de 16 miliarde de dolari. Anul acesta prefațează un duel extrem de echilibrat în Super Bowl, cu un ușor avantaj pentru echipa din San Francisco:

San Francisco 49ers – cota 1.82

Kansas City Chiefs – cota 1.98

Un meci Sub 47.5 puncte are cota 1.87, respectiv 1.93 pentru Peste 47.5 puncte. Jucătorul favorit să reușească un Touchdown este Christian McCaffrey (cota 1.50), urmat de Isiah Pacheco (cota 1.83) și Travis Kelce (cota 1.90).

Cine concertează la Super Bowl 2024?

este așteptat în fiecare an cu un interes aproape la fel de mare de cel generat de meciul însuși. Artiști legendari au concertat pe scena de la Super Bowl în istorie, iar în 2024 a venit rândul lui Usher.

Cunoscutul cântăreț de R&B, pe care mulți dintre noi îl știm pentru hitul „Yeah”, va face spectacol la Super Bowl 2024. Rapperul Post Malone va fi și el prezent pe scenă înaintea partidei, când va interpreta melodia „America the Beautiful”. Andra Day va cânta „Lift Every Voice and Sing”, în timp ce imnul de stat al SUA va fi redat de Reba McEntire, o cunoscută cântăreață de muzică country din SUA.

Cotele pot suferi modificări în orice moment.