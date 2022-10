Teroare pe un stadion din Indonezia. Sute de suporteri au murit în timpul unui meci de fotbal (VIDEO)

Cel puţin 129 de persoane au murit pe stadionul Kanjuruhan Indonezia. Suporterii echipei de fotbal Arema FC au intrat pe teren după ce echipa lor a pierdut cu 3-2 în fața Persebaya Surabaya, iar poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa. Cei mai mulți au murit din cauza lipsei de oxigen, dar și din cauza faptului că s-au călcat în picioare. În incident au murit și doi poliţişti. Alți 180 de oameni au fost răniți, scrie

🔴INDONESIA : MASSACRE (!) AT KANJURUHAN STADIUM!

127 people died, more than 180 injured, after a riot broke out at a football match between Arema & Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang.

