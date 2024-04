Trei meciuri de neratat în prima rundă din grupele Champions League

Champions League este o competiție recunoscută pentru faptul că se înscrie mult. Sezonul precedent, în faza grupelor s-au înscris nu mai puțin de 304 goluri. Adică o medie de 3.17 goluri pe meci.

Acest lucru arată cât de electrizante sunt meciurile din această fază, din moment ce presiunea nu este chiar mare. Echipele dau totul pe teren, jucătorii încearcă să se remarce, iar de spectacol profităm noi, cei care iubim fotbalul.

Printre pariori, selecțiile pe goluri sunt mai mult decât interesante. Când vorbim de meciuri echilibrate e greu să faci o analiză precisă. Uneori e mai ușor să îți dai seama dacă meciul va fi cu multe goluri sau nu. Despre meciurile cu potențial de goluri multe vom vorbi în acest articol.

În cele ce urmează vom vorbi despre 3 meciuri programate în această săptămână și 3 ponturi interesante, cotate excelent în oferta de Unibet. Odată cu meciurile din Champions League, revine și celebrul concurs predictor GAME OF CHAMPIONS. Toți utilizatorii își pot încerca abilitățile de pariori gratuit pentru un premiu senzațional de 125.000 RON cash. Pentru a pune mâna pe acest premiu, sunt necesare răspunsuri corecte la toate întrebările propuse.

AC Milan face spectacol pe teren propriu

Startul în Champions League se dă cu o confruntare din Grupa F, dintre AC Milan și Newcastle. Italienii au de luat o revanșă după ce au pierdut categoric în ultima etapă de Serie A, scor 1-5, cu Inter. Newcastle a ieșit din criză cu , dar impactul cu Champions League poate fi dureros.

Milan e obișnuită să joace super ofensiv acasă, motiv pentru care în ultimele trei meciuri de pe teren propriu a marcat de fiecare dată cel puțin trei goluri. Newcastle are și ea ceva probleme în defensivă și va avea un meci intens. Poți să pariezi că AC Milan va marca Peste 1.5 goluri, iar Unibet îți oferă o cotă foarte bună: 2.02. Dacă te interesează cotele 1X2, ambele echipe au 2.65 la victorie, iar egalul are cota 3.65.

Erling Haaland, gata să rupă plasele în Champions League

Erling Haaland este golgheterul ediției precedente din Champions League, iar forma lui îi sperie pe cei de la Steaua Roșie Belgrad, care se vor deplasa la marți de la ora 22:00, în Grupa G. Dacă la victorie City are o cotă foarte mică, 1.05 (egalul are 21.00 și victoria sârbilor are 41.00), o cotă mai interesantă primești pe goluri marcate.

Unibet are o selecție atractivă, că Erling Haaland va marca Peste 1.5 goluri, la cota 2.10. Norvegianul are 7 goluri marcate în 5 meciuri de Premier League, iar apetitul său ofensiv este considerabil.

Bayern Munchen – Manchester United: Ce meci va fi!

Fără niciun dubiu, capul de afiș din această săptămână este duelul dintre și Manchester United, din grupa A, programat miercuri de la ora 22:00. Echipele care în trecut s-au întâlnit și într-o finală de Champions League se duelează la Munchen pentru a da în urmă amăgirea din ultima etapă, când Bayern a ratat de puțin victoria cu Leverkusen, iar United a fost învinsă acasă de Brighton.

Bayern este favorită la victorie și are cota 1.57, egalul are cota 4.80, iar victoria lui United are 5.50. Poți să mizezi pe o cotă mult mai atractivă prin funcția Creare Pariu de la Unibet: Victorie Bayern și se vor marca Peste 3.5 goluri, la cota 2.88.

