Ucraina acuză Comitetul Olimpic Internațional că „este un promotor al războiului”: „Banii rusești care cumpără ipocrizia Olimpică nu au miros de sânge ucrainean”

Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak a spus luni despre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) că este un „promotor al războiului”, în condițiile în care forul ia în calcul o revenire a sportivilor ruși și bieloruși la următoarele ediții ale Jocurilor Olimpice.

Mykhaylo Podolyak susține că „banii rusești care cumpără ipocrizia Olimpică nu au miros de sânge ucrainean”.

„CIO este un promotor al războiului, crimei și distrugerii. CIO urmărește cu plăcere Federația Rusă distrugând Ucraina și apoi oferă Federației Ruse o platformă pentru promovarea genocidului și le încurajează viitoarele ucideri. În mod evident, banii rusești care cumpără ipocrizia Olimpică nu au miros de sânge ucrainean. Corect, domnule Bach (Thomas Bach, președintele CIO, n.r.)?”, a scris oficialul ucrainean, luni, pe Twitter.

is a promoter of war, murder & destruction. The IOC watches with pleasure RF destroying 🇺🇦 & then offers 🇷🇺 a platform to promote genocide & encourages their further killings.

Obviously ru-money that buys Olympic hypocrisy doesn’t have a smell of 🇺🇦 blood. Right, Mr. ?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M)