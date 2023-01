UEFA a luat decizia! Veste bună înainte de dubla dintre CFR Cluj și Lazio din Conference League

CFR Cluj și Lazio vor dispune de sistemul de arbitraj video la dubla din februarie, când se vor înfrunta pentru un loc în optimile Europa Conference League, a decis UEFA, potrivit .

Sistem VAR la dubla dintre CFR și Lazio din Conference League

Forul care administrează fotbalul european a decis să introducă tehnologia de arbitraj video și în a treia competiție continentală ca anvergură, Conference League, începând din fazele eliminatorii.

Campioana en-titre a României va juca turul cu Lazio pe 16 februarie, pe Stadio Olimpico din Roma, iar returul este programat să se desfășoare pe 23 februarie, la Cluj-Napoca.

Potrivit GSP, Dan Petrescu este un mare susținător al sistemului VAR. Antrenorul lui CFR reclamase absența arbitrajului video și la înfrângerea suferită pe teren propriu în fața lui Sivasspor, în grupele Conference League, când formația turcă s-a impus cu 1-0.

„Meritam victoria azi, dar fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ce meriți. Am avut 25 de șuturi, 7-0 la cornere, am dominat, am dat gol. Am dat gol! Gol clar! Și imediat au primit penalty. Când așa vrea Dumnezeu sau cine vrea…. dacă era VAR, era clar!”, declara Dan Petrescu, pe 15 septembrie, după înfrângerea cu Sivasspor, echipa care a câștigat grupa lui CFR.