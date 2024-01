Un alergător, aflat la antrenament, a fost oprit de polițiști, care au fost surprinși când au văzut ce purta în spate

Un alergător care se pregătea pentru a doborî recordul , e adevărat, în cel mai inedit mod cu putință – cu un frigider în spate-, a fost oprit din antrenament de polițiștii britanici în orașul Stevenage, din comitatul Hertfordshire.

„Au aprins girofarele, au blocat traficul și m-au oprit ca să afle ce naiba se întâmplă”

Daniel Fairbrother, împricinatul, a relatat pentru modul în care s-a petrecut toată tărășenia și cum a trecut peste situația creată, pe care a caracterizat-o drept jenantă.

„Au aprins girofarele, au blocat traficul și m-au oprit ca să afle ce naiba se întâmplă. E de înțeles, pentru că nu mai văzuseră așa ceva până atunci! Unul dintre ofițerii de poliție și-a lăsat geamul geamul în jos și a spus: «Înțelegi că trebuie să te oprim, pentru că ai un frigider pe spate, nu?!»”…

Fairbrother le-a explicat polițiștilor că frigiderul pe care îl purta în spate, pe care l-a numit Tallulah, este un omagiu adus unei scene din filmul „Cool Runnings”.

De asemenea, el a mai spus antrenamentul pe care îl face cu acest agregat în cârcă îl ajută să se pregătească pentru Maratonul de la Londra, unde va încerca să doboare recordul mondial pentru cel mai rapid alergător ce transportă un aparat electrocasnic.

Recordul actual, stabilit tot de un alergător britanic, Sam Hammond, în februarie 2023, este de 2 ore, 4 minute și 13 secunde.

Deși jenat, nu se poate supăra că a fost oprit de poliție

Fairbrother a mai spus că s-a simțit jenat de faptul că a fost oprit de poliție, dar că a înțeles perfect că părea suspicios.

„Mă aștept ca Poliția să-și facă treaba și să verifice persoana care aleargă cu un frigider în spate. Dacă aș fi oprit de încă 10 ori, nu m-aș supăra”, a mai afirmat maratonistul.

Un purtător de cuvânt al Poliției din Hertfordshire a confirmat cazul și l-a încurajat în demersul său.

„Am dori să-i urăm lui Daniel toate cele bune în pregătirea pentru maraton”, a spus purtătorul de cuvânt.

Strângere de fonduri pentru o organizație de caritate

De asemenea, tentativa de record a lui Fairbrother vizează, de asemenea, și o campanie de strângere de fonduri pentru o organizație de caritate a bolnavilor de diabet din Marea Britanie.

„O fac în sprijinul celui mai bun partener al meu, Sam, care . Am încercat să îndeplinesc o provocare anul trecut, care nu a mers așa cum am planificat și am promis că voi reveni mai mare și mai puternic”, a declarat Daniel Fairbrother.