Un fotbalist român devine cetățean al Ungariei și ar vrea să joace pentru naționala de la Balaton

Claudiu Bumba ar urma să devină cetățean al Ungariei, scriu jurnaliștii de la Nemzeti Sport, potrivit , care notează că fotbalistul român ar vrea să joace pentru selecționata de la Balaton.

Claudiu Bumba joacă de trei ani în Ungaria și a solicitat să devină cetățean al țării

Jurnaliștii de la Nemzeti Sport susțin că Bumba a solicitat cetățenia ungară și trebuia să depună jurământul pe 5 iulie, însă procedura a fost amânată deoarece fotbalistul va fi la acel moment într-un cantonament în Austria cu noua lui echipă, Fehervar.

Fotbalistul nu a evoluat în niciun meci oficial pentru selecționata României, iar în acest scenariu regulamentul FIFA îi permite să schimbe naționala, o oportunitate pe care o ia în calcul.

Născut la Baia Mare, Claudiu Bumba evoluează de trei ani în Ungaria, iar în această vară a semnat cu Fehervar. Mijlocașul are la activ doar trei partide pentru echipa națională a României, toate amicale.

În 2021, la GSP Live, el nu a exclus posibilitatea de a evolua pentru naționala Ungariei

„Poate o să-mi iau și eu cetățeni aici și se vor uita ungurii la mine. Nu glumesc, antrenorul lor a fost la un meci și a întrebat de mine, dacă am actele. Încă nu le am, dar îmi doresc să-mi iau cetățenie. Selecționerul italian (n.r. – Marco Rossi) a fost, da. Ei mai au jucători naturalizați, sunt deschiși la chestia asta. Am demarat procedurile pentru cetățenie. Mi-e mult mai ușor, am o străbunică de acolo și-mi va fi mai ușor să iau cetățenia.

Îmi doresc să joc pentru România, dar dacă nu am nicio șansă și voi fi chemat aici… Îmi doresc și eu să joc pentru o calificare, poate pentru un EURO. Sunt apreciat, ăsta e un lucru bun pentru mine. Dacă nu am nicio șansă să joc pentru naționala din țara în care m-am născut, asta e”, declara fotbalistul, în 2021.