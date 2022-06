Un kenian a câștigat maratonul din Stockholm, deși a alergat peste un kilometru în direcția greșită (VIDEO)

Un atlet din Kenya a câștigat maratonul din Stockholm, Suedia, deși a alergat mai mult de un kilometru în direcția greșită.

Victorie cu peripeții pentru un kenian, la maratonul din Stockholm

Kenianul Felix Kirwa (26 de ani) a câștigat cursa în două ore, 11 minute și 7 secunde. Asta deși, la fel ca alți doi concurenți și ei aflați în frunte, nu a mai știut, la kilometrul 28 al cursei, pe unde să alerge.

La un moment dat, ei și-au dat seama că fug în direcția greșită și au revenit pe traseul corect. Asta după ce au alergat 1,1 kilometri în plus.

Acum, Kirwa cu un ochi râde și cu altul plânge.

„Sunt foarte bucuros că am câștigat, dar am alergat în direcția greșită și am ratat recordul din cauza asta…”, a spus el, potrivit

Felix Kirwa a mai câștigat două astfel de curse în cariera sa.