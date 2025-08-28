Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1. Oltenii scriu istorie și ajung pentru prima dată în grupele Conference League

Universitatea Craiova a reușit o performanță istorică, calificându-se în premieră în grupele UEFA Conference League.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a învins Istanbul Bașakșehir pe teren propriu cu 3-1, după ce în tur câștigase cu 2-1 în deplasare.

Cum a decurs prima repriză

Prima repriză a meciului a fost una plină de energie. au marcat rapid, în minutul 7, prin Davie Selke, care a profitat de o deviere în careu. Bucuria turcilor a durat doar câteva secunde.

În minutul 8, Alexandru Cicâldău a egalat cu un șut puternic la colțul scurt, trimițând fanii în extaz.

Oltenii au continuat să atace, iar Ștefan Baiaram a ratat incredibil din fața porții în minutul 13, Babacan respingând miraculos.

Presiunea a dat roade la mijlocul reprizei, când în minutul 27, Baiaram a marcat cu un șut plasat, după o pasă decisivă a lui Bancu, stabilind scorul pauzei de 2-1 pentru Craiova.

Cum a decurs a doua repriză

Repriza a doua a fost controlată în totalitate de Craiova, în ciuda câtorva șanse pierdute de Bașakșehir. jucătorilor turci a crescut, iar Operi a fost eliminat în minutul 81, după ce a primit două cartonașe galbene în două minute.

Finalul a adus o bucurie imensă. În minutul 82, Nsimba a marcat pentru 3-1 cu un șut frumos la colțul lung, iar tribunele au explodat de fericire.

Meciul s-a încheiat cu o victorie uriașă pentru olteni, în fața a 27.884 de suporteri prezenți în Bănie, calificându-se pentru prima dată în grupele Conference League.