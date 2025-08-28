B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1. Oltenii scriu istorie și ajung pentru prima dată în grupele Conference League

Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1. Oltenii scriu istorie și ajung pentru prima dată în grupele Conference League

Răzvan Adrian
28 aug. 2025, 22:51
Universitatea Craiova - Bașakșehir 3-1. Oltenii scriu istorie și ajung pentru prima dată în grupele Conference League
Sursa foto: Instagram/@universitateacraiovaofficial

Universitatea Craiova a reușit o performanță istorică, calificându-se în premieră în grupele UEFA Conference League.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a învins Istanbul Bașakșehir pe teren propriu cu 3-1, după ce în tur câștigase cu 2-1 în deplasare.

Cuprins:

  • Cum a decurs prima repriză
  • Cum a decurs a doua repriză

Cum a decurs prima repriză

Prima repriză a meciului a fost una plină de energie. Oaspeții au marcat rapid, în minutul 7, prin Davie Selke, care a profitat de o deviere în careu. Bucuria turcilor a durat doar câteva secunde.

În minutul 8, Alexandru Cicâldău a egalat cu un șut puternic la colțul scurt, trimițând fanii în extaz.

Oltenii au continuat să atace, iar Ștefan Baiaram a ratat incredibil din fața porții în minutul 13, Babacan respingând miraculos.

Presiunea a dat roade la mijlocul reprizei, când în minutul 27, Baiaram a marcat cu un șut plasat, după o pasă decisivă a lui Bancu, stabilind scorul pauzei de 2-1 pentru Craiova.

Cum a decurs a doua repriză

Repriza a doua a fost controlată în totalitate de Craiova, în ciuda câtorva șanse pierdute de Bașakșehir. Nervozitatea jucătorilor turci a crescut, iar Operi a fost eliminat în minutul 81, după ce a primit două cartonașe galbene în două minute.

Finalul a adus o bucurie imensă. În minutul 82, Nsimba a marcat pentru 3-1 cu un șut frumos la colțul lung, iar tribunele au explodat de fericire.

Meciul s-a încheiat cu o victorie uriașă pentru olteni, în fața a 27.884 de suporteri prezenți în Bănie, calificându-se pentru prima dată în grupele Conference League.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
FCSB domină Aberdeen și se califică în Europa League. Campioana României își arată adevărata forță în play-off
Sport
FCSB domină Aberdeen și se califică în Europa League. Campioana României își arată adevărata forță în play-off
Andrea Mandorlini a făcut o promisiune, înainte de returul cu Hacken: „Vă asigur”
Sport
Andrea Mandorlini a făcut o promisiune, înainte de returul cu Hacken: „Vă asigur”
Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”
Sport
Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”
Mirel Rădoi, emoții mari înaintea duelului cu Istanbul Bașakșehir: „Va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur”
Sport
Mirel Rădoi, emoții mari înaintea duelului cu Istanbul Bașakșehir: „Va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur”
OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român
Sport
OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român
Mircea Rednic, în pragul despărțirii de Standard Liege. Românul a ajuns la două eșecuri consecutive
Sport
Mircea Rednic, în pragul despărțirii de Standard Liege. Românul a ajuns la două eșecuri consecutive
Mirel Rădoi a explicat criza de nervi de la meciul cu Petrolul Ploiești: „Sunt și eu om. Dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze”
Sport
Mirel Rădoi a explicat criza de nervi de la meciul cu Petrolul Ploiești: „Sunt și eu om. Dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze”
Gigi Becali a dat de pământ cu jucătorii, după eșecul lui FCSB în fața celor de la FC Argeș: „Mai bine jucam în 10. Nu se poate să dormi pe teren”
Sport
Gigi Becali a dat de pământ cu jucătorii, după eșecul lui FCSB în fața celor de la FC Argeș: „Mai bine jucam în 10. Nu se poate să dormi pe teren”
Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
Sport
Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
Sport
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
Ultima oră
23:58 - Cristian Diaconescu susține că România va avea linii roșii în negocierile de pace Ucraina-Rusia: „Interesele noastre au fost susținute la Washington”
23:54 - FCSB domină Aberdeen și se califică în Europa League. Campioana României își arată adevărata forță în play-off
23:22 - Insula izolată din Atlantic unde timpul pare să stea pe loc. Nu are aeroport, iar internetul este foarte limitat
23:09 - Toate indicatoarele rutiere dintr-un sat din Iași au dispărut peste noapte / Primar: „Efectiv au furat țevile, le-au scos din pământ”
22:30 - Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat
22:25 - Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
21:55 - Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
21:28 - Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
21:27 - Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia
20:54 - Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni