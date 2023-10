Valentin Cojocaru, mesaj dur în ziua meciului Belarus-România: „Portarul echipei naționale a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera. Impresarul e un criteriu important”

Valentin Cojocaru, portar la Pogon Szczecin în Polonia, a reclamat că este ignorat de staff-ul echipei naționalei de fotbal a României și a spus într-un interviu pentru că și-a „dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat”. Declaraţiile sale vin după o lungă perioadă în care a avut prestaţii foarte bune la echipele din străinătate unde a evoluat, dar nu a fost niciodată selecţionat în naţionala României.

Întrebat dacă a fost sunat de cineva din staff-ul naționalei și dacă este de părere că FRF este la curent cu evoluțiile sale, Valentin Cojocaru a declarat: „Singurul contact pe care l-am avut a fost cu team managerul echipei naționale, cel care m-a întrebat de situația mea înaintea transferului la Pogon. În afară de asta, nu am primit niciodată vreun semn din partea staff-ului. O întâmplare amuzantă a fost când vara trecută am fost la sediul FRF pentru a rezolva o problemă, iar mai multe persoane apropiate de echipa națională m-au întrebat cum este în Olanda, eu având la acel moment 20 de meciuri in Belgia și 2 convocări pe lista preliminară, asta fiind una din întâmplările care m-au pus pe gânduri”.

Valentin Cojocaru, care a trecut prin carieră pe la echipe ca Viitorul și FCSB, susține că „s-a ajuns prea departe” și că „portarul echipei naționale a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera”.

„Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat”, a adăugat goalkeeper-ul.

El a sugerat că impresarii au influență asupra echipei naționale.

„Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat. În ultimii 4 ani Daniel, impresarul meu, a fost un om important în ascensiunea mea ca fotbalist. Ne-am axat pe performanță și niciodată nu am pus accent pe partea financiară. «Coincidența» a făcut că înaintea fiecărei convocări, au apărut articole negative despre mine care mă puneau într-o lumină proastă, articole apărute din senin cu scop bine definit. Consider că am fost și sunt o persoană diplomată care nu a dat niciodată curs articolelor apărute, deși probabil asta se aștepta. Dar, totuși simt că a venit vremea să mă apar”, a mai declarat Valentin Cojocaru pentru .