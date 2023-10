Vești triste pentru Cătălina Ponor! Tatăl vitreg al sportivei a fost condamnat definitiv. Bărbatul lovise doi polițiști locali

La data de 30 octombrie, Florin Bărbulescu, , a primit o sentință definitivă de un an și trei luni de închisoare cu suspendare din partea Curții de Apel Constanța. Acest verdict a fost pronunțat la peste doi ani și jumătate de la incidentul în care a agresat doi polițiști.

Tatăl vitreg al sportivei Cătălina Ponor a fost condamnat

Vești rele ! Sentința pentru infracțiunea de ultraj comisă de tatăl său vitreg a fost pronunțată. Magistrații au decis în favoarea celor doi polițiști care au refuzat să îl lase să intre pe o stradă rezervată rezidenților, cu toate că deținea o sală de sport în aceeași locație cu numele său, scrie .

„Soluția pe scurt: În baza art. 257 alin. (1) şi (4) C.Pen., rap. la art. 193 alin. (3) C.Pen., art. 396 alin. (1) ?i (2) C.proc.pen., condamnă pe inculpatul B.F. (…, căsătorit, necunoscut cu antecedente penal) la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.

În baza art. 257 alin. (1) şi (4) C.Pen., rap. la art. 193 alin. (3) C.Pen., art. 396 alin. (1) ?i (2) C.proc.pen., condamnă pe inculpatul B.F. la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.

În temeiul art. 38 alin. 1-art. 39 alin. 1 lit. b C. pen., aplică pedeapsa cea mai grea (1 an) la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (3 luni), rezultând pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani” .

De ce a fost acuzat bărbatul

Pe 6 martie 2021, tatăl vitreg al sportivei a fost acuzat de agresarea a doi polițiști. A fost arestat și înregistrările video au confirmat agresiunea. Polițiștii au încercat să-l oprească, iar Florin a devenit violent, fiind imobilizat de alți ofițeri. A fost pus sub control judiciar, deoarece unul dintre polițiști a avut nevoie de îngrijire medicală timp de 3 zile. Florin a negat întotdeauna acuzațiile.