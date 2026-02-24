B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului

Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului

Traian Avarvarei
24 feb. 2026, 08:16
Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului
Cuprins
  1. Ce spune managerul Spitalului de Urgență Târgu Mureș
  2. Digitalizare la spital, cu bani din PNRR

Conducerea Spitalului de Urgență Târgu Mureș derulează o anchetă internă privind programul medicilor din Ambulatoriul de specialitate, după ce pacienții au depus reclamații că aceștia pleacă să profeseze în privat, în timpul serviciului la stat.

Ce spune managerul Spitalului de Urgență Târgu Mureș

„Sunt plângeri mai mult pe partea de Ambulatoriu, unde programările nu sunt respectate în totalitate, astfel că am demarat o anchetă internă pentru a vedea de ce nu se respectă programul ambulatoriului. Această anchetă este în derulare și vă vom anunța rezultatele după finalizare, deoarece o singură zi nu este relevantă; este nevoie de o perioadă mai lungă de timp, de 1-2 luni, pentru a vedea exact de ce nu se respectă programul ambulatoriului. Am primit reclamații în acest sens din partea pacienților.

Nu există reclamații pe secții și nici noi nu am identificat, până în acest moment, medici care să plece din timpul programului, dar nu vreau să exclud acest lucru… vă spun, avem un control în derulare și o să tragem concluziile după”, a declarat Florin Crăciun, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, potrivit Radio Târgu Mureș.

Digitalizare la spital, cu bani din PNRR

Florin Crăciun a mai precizat că anul acesta va fi gata și proiectul european de digitalizare al spitalului: „În momentul de față, prin programele de digitalizare pe care le avem în implementate, putem vedea când vin și când pleacă, nu numai medicii, ci și tot personalul din spital. În acest moment este mai greu să realizăm acest lucru fără mijloacele tehnice care sunt necesare pentru o astfel verificare”.

Programul de digitalizare are o valoare de peste 6 milioane de lei, din care aproape 5 milioane sunt asigurate prin PNRR. Acesta presupune modernizarea infrastructurii informatice a spitalului și dezvoltarea de noi aplicații software pentru reducerea timpului necesar înregistrării datelor medicale.

