Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit

Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit

Selen Osmanoglu
24 feb. 2026, 09:38
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Simboluri fasciste expuse la vedere
  2. Procurorii: intenție de promovare a ideologiei fasciste
  3. Pus sub supraveghere timp de doi ani

Un bărbat de 55 de ani din Agnita, județul Sibiu, a fost condamnat la patru luni de închisoare cu suspendare, după ce și-a expus în locuință și la poartă simboluri fasciste și tablouri cu lideri naziști. Instanța a decis plasarea acestuia sub supraveghere timp de doi ani.

Simboluri fasciste expuse la vedere

Cazul a ieșit la iveală în primăvara anului trecut, când un turist german a observat pe poarta și pragul casei din Agnita mai multe simboluri fasciste și a alertat autoritățile, potrivit Ora de Sibiu.

În urma sesizării, polițiștii au efectuat percheziții atât la locuința bărbatului din Agnita, cât și la o proprietate pe care acesta o deține în municipiul Sibiu.

Anchetatorii au descoperit că pe pragul casei era amplasată o svastică din ceramică, vizibilă din stradă. În interior, bărbatul deținea o pictură care îl înfățișa pe Adolf Hitler, precum și tablouri cu alți lideri ai organizațiilor fasciste.

De asemenea, în locuință au fost găsite șase revolvere.

Procurorii: intenție de promovare a ideologiei fasciste

Potrivit procurorilor, expunerea simbolurilor în spațiul public demonstra intenția de a răspândi idei fasciste și de a promova cultul unor persoane responsabile pentru persecuția și exterminarea evreilor europeni în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Magistrații de la Judecătoria Agnita au apreciat însă că, deși bărbatul manifesta o pasiune pentru personalități controversate, nivelul expunerii publice a fost unul redus.

După intervenția autorităților, acesta a îndepărtat svastica de pe prag și a retras tablourile de la ferestre.

Pus sub supraveghere timp de doi ani

Săptămâna trecută, instanța a decis condamnarea bărbatului la patru luni de închisoare cu suspendare. Totodată, el va fi pus sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani.

Pe durata termenului de supraveghere, acesta trebuie să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune, să accepte vizitele consilierului desemnat, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau deplasare mai lungă de cinci zile și să comunice informații relevante privind situația sa.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată conform legii.

