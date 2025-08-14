Ce se întâmplă cu Nina Iliescu. Nu mai răspunde la telefon de câteva zile. Ce spun apropiații

suferă mult după ce soțul ei, , a murit. Potrivit apropiaților, evită orice formă de contact cu exteriorul. Totodată, nici starea sa de sănătate nu este una bună, acesta fiind și motivul pentru care nu a participat la înmormântarea soțului ei.

În ce stare se află acum Nina Iliescu

Ce mesaj a transmis Nina Iliescu în ziua în care soțul ei a fost înmormântat

Potrivit unor surse, ea a refuzat să primească vizite încă din ziua înmormântării și nu a mai răspuns la telefon de câteva zile, potrivit .

De asemenea, se confruntă cu amețeli și dificultăți în ceea ce privește deplasarea, însă refuză categoric să meargă la spital.

Nina Iliescu a ales să rămână în casa plină de amintiri, locul unde și-a petrecut toată viața alături de Ion Iliescu.

Ce mesaj a transmis Nina Iliescu în ziua în care soțul ei a fost înmormântat

Deși nu a fost prezentă fizic la înmormânatea lui Ion Iliescu, ea a transmis un mesaj public de mulțumire, pe blogul lui Iliescu, exprimându-și recunoștința față de cei care au organizat și au participat la funeralii:

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.

Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, este mesajul transmis de Nina Iliescu.