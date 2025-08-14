B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce se întâmplă cu Nina Iliescu. Nu mai răspunde la telefon de câteva zile. Ce spun apropiații

Ce se întâmplă cu Nina Iliescu. Nu mai răspunde la telefon de câteva zile. Ce spun apropiații

Ana Maria
14 aug. 2025, 21:59
Ce se întâmplă cu Nina Iliescu. Nu mai răspunde la telefon de câteva zile. Ce spun apropiații

Nina Iliescu suferă mult după ce soțul ei, Ion Iliescu, a murit. Potrivit apropiaților, evită orice formă de contact cu exteriorul. Totodată, nici starea sa de sănătate nu este una bună, acesta fiind și motivul pentru care nu a participat la înmormântarea soțului ei.

 Cuprins:

  • În ce stare se află acum Nina Iliescu
  • Ce mesaj a transmis Nina Iliescu în ziua în care soțul ei a fost înmormântat

În ce stare se află acum Nina Iliescu

Potrivit unor surse, ea a refuzat să primească vizite încă din ziua înmormântării și nu a mai răspuns la telefon de câteva zile, potrivit romaniatv.ro.

De asemenea, se confruntă cu amețeli și dificultăți în ceea ce privește deplasarea, însă refuză categoric să meargă la spital.

Nina Iliescu a ales să rămână în casa plină de amintiri, locul unde și-a petrecut toată viața alături de Ion Iliescu.

Ce mesaj a transmis Nina Iliescu în ziua în care soțul ei a fost înmormântat

Deși nu a fost prezentă fizic la înmormânatea lui Ion Iliescu, ea a transmis un mesaj public de mulțumire, pe blogul lui Iliescu, exprimându-și recunoștința față de cei care au organizat și au participat la funeralii:

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.

Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, este mesajul transmis de Nina Iliescu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii
Externe
ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii
Guvernul a publicat proiectul privind pensiile magistraților. Care sunt noile condiții de pensionare și ce schimbări majore îi așteaptă
Eveniment
Guvernul a publicat proiectul privind pensiile magistraților. Care sunt noile condiții de pensionare și ce schimbări majore îi așteaptă
Cristan Preda, despre somarea lui Klaus Iohannis pentru aproape un milion de euro. „Decepția creată nu poate fi egalată prea curând”
Eveniment
Cristan Preda, despre somarea lui Klaus Iohannis pentru aproape un milion de euro. „Decepția creată nu poate fi egalată prea curând”
Gabriel Oprea, de Ziua Marinei: “Credinţa şi curajul, sunt cele mai de preț bunuri pe care trebuie să le transmitem mai departe”
Eveniment
Gabriel Oprea, de Ziua Marinei: “Credinţa şi curajul, sunt cele mai de preț bunuri pe care trebuie să le transmitem mai departe”
Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE sub 150 de euro. Comercianți români: „Această taxă ne-ar afecta într-un fel!”
Eveniment
Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE sub 150 de euro. Comercianți români: „Această taxă ne-ar afecta într-un fel!”
Meteorologii ANM au anunțat când se întorc ploile în România. Temperaturile vor scădea semnificativ
Eveniment
Meteorologii ANM au anunțat când se întorc ploile în România. Temperaturile vor scădea semnificativ
Cum să scapi simplu și rapid de viespi? Metodele eficiente care le țin la distanță
Eveniment
Cum să scapi simplu și rapid de viespi? Metodele eficiente care le țin la distanță
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că va face o înțelegere” privind Ucraina
Externe
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că va face o înțelegere” privind Ucraina
Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
Externe
Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
O nouă lovitură pentru români: Guvernul reduce drastic valoarea tichetului Rabla pentru mașinile electrice
Eveniment
O nouă lovitură pentru români: Guvernul reduce drastic valoarea tichetului Rabla pentru mașinile electrice
Ultima oră
21:44 - ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii
21:37 - Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: „Echipa noastră lucrează chiar acum”. Unde se poate urmări partida, în aceste momente
21:30 - Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, despre nemulțumirile primarilor: „Minciuna perpetuată dulce nu o să mai poată continua”
21:27 - Guvernul a publicat proiectul privind pensiile magistraților. Care sunt noile condiții de pensionare și ce schimbări majore îi așteaptă
21:16 - Cristan Preda, despre somarea lui Klaus Iohannis pentru aproape un milion de euro. „Decepția creată nu poate fi egalată prea curând”
21:04 - Gabriel Oprea, de Ziua Marinei: “Credinţa şi curajul, sunt cele mai de preț bunuri pe care trebuie să le transmitem mai departe”
20:57 - Ce se întâmplă cu programul Rabla? Ministrul Mediului: „Nu a fost chiar cea mai ușoară măsură posibilă” (VIDEO)
20:49 - Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE sub 150 de euro. Comercianți români: „Această taxă ne-ar afecta într-un fel!”
20:32 - Meteorologii ANM au anunțat când se întorc ploile în România. Temperaturile vor scădea semnificativ
20:17 - Cum să scapi simplu și rapid de viespi? Metodele eficiente care le țin la distanță