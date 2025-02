București: Un bărbat a primit amendă după ce a hrănit porumbeii. Polițist: „6.500 de lei amendă, fără să stăm la discuții!”

Un bărbat din a primit amendă după ce a hrănit din . Omul a aruncat o pungă de arpacaș la rădăcina unui copac, chiar lângă un polițist, după ce acesta i-a zis că e interzis, potrivit .

Amendă de 6.500 de lei și postare pe Facebook

Bărbatul a fost amendat cu 6.500 de lei pentru hrănirea porumbeilor. În urma celor întâmplate, între polițist și bărbat a pornit un scandal. Polițistul a cerut întăriri, iar întâmplarea a fost povestită pe Facebook.

În postarea publicată pe Facebook, s-a scris:

„6.500 de lei amendă, fără să stăm la discuții! Cumul de fapte: injurii aduse polițistului local, refuz de legitimare şi hrănire porumbei. Cu atât l-a sancționat Adi, colegul nostru, pe un bărbat în vârstă de 49 de ani în această după-amiază, în zona Pieței Drumul Taberei. Ostentativ, sub ochii polițistului local, acesta a vărsat o pungă întreagă de arpacaș la rădăcina unui copac, chiar sub panoul care arată că acest lucru este interzis. “Nu vreau! Da de ce?”, au fost cuvinte la adresa lui Adrian atunci când şi-a declinat identitatea şi i-a cerut să se legitimeze. După care a urmat un potop de injurii. Colegul nostru nu a stat la discuții, a chemat în sprijin Intervenția, moment în care bărbatul a luat-o la goană prin piață. Spera să se facă nevăzut. În sprijin a venit și un echipaj de la Circulație, care auzise prin stație apelul şi se afla în zonă. Cu Adrian pe urme, bărbatul a fost prins de Mihaela şi Dan. Au reușit să-l imobilizeze pe trotuarul din fața bisericii catolice. În fața oamenilor legii, nu a mai fost atât de curajos, și-a recunoscut fapta! Procesul verbal a fost întocmit pe loc. De la începutul acestui an, doar pentru refuz de legitimare și injurii am dat amenzi în valoare de 6.500 de lei. Nu tolerăm astfel de fapte!”.

Postarea a stârnit mai multe păreri. Unii oameni sunt de acord cu ce au făcut polițiștii, în timp ce alții îi iau apărarea bărbatului care a hrănit porumbeii.