Caz atipic în Iași! O femeie și fiul ei au fost atacați de propria vacă. În ce stare se află cei doi

Elena Boruz
11 aug. 2025, 14:45
Sursă foto: Freepik

Un incident atipic a avut loc în localitatea Andrieșeni, din județul Iași. O femeie, în vârstă de 86 de ani și fiul acesteia, de 47 de ani, au fost atacați de vaca pe care o creșteau.

Evenimentul neplăcut a avut loc în noapte de duminică spre luni, după ce animalul fătase. Vaca a devenit agresivă și a atacat-o pe bătrânică, în timp ce se afla în grajd.

Ce au transmis autoritățile

Potrivit informațiilor, cel care i-a sărit în ajutor a fost chiar fiul acesteia, însă lucrurile nu au decurs deloc în regulă. Și bărbatul s-a ales cu răni, în urma interacțiunii cu animalul.

„Femeia are răni foarte grave: aer și lichid în ambii plămâni, coaste rupte în mai multe locuri, un cheag de sânge la splină, răni mari și adânci la ambele picioare, precum și fracturi ale unor oase din zona spatelui. În prezent, este internată în secția de chirurgie și este atent supravegheată de medici”, a explicat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD, conform ziarul de Iași.

