Descoperire uimitoare în Bistrița-Năsăud: „Capsulă a timpului” veche de 84 de ani, găsită în curtea unei școli

Un localnic din Lușca, parte a orașului Năsăud din județul Bistrița-Năsăud, a făcut o descoperire remarcabilă în curtea unei școli vechi – o „capsulă a timpului” ce conținea un mesaj surprinzător. În ciuda trecerii a peste 80 de ani, mesajul s-a păstrat într-o stare deosebită, relatează .

Mesajul din 1939 care călătorește în timp

Un localnic din Bistrița-Năsăud a găsit o „capsulă a timpului” în curtea unei foste școli. Înăuntru, o sticlă veche conținea un mesaj semnat de trei oameni din acea vreme, datat 9 mai 1939.

Mesajul reprezintă o fereastră către trecut și oferă informații valoroase despre viața și gândurile oamenilor din perioada imediat anterioară izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial. Se discută despre construcția școlii, granițele României și preocupările oamenilor de atunci.

Iată transcrierea integrală a mesajului:

„Pentru cetitori,

S-au făcut aceste litere pentru cetitori, cu ocazia edificării Școalei primare din comuna Lușca, jud. Năsăud, în anul 1939, luna Mai. Școala s-a făcut sub conducerea domnului învățător Pop Anton, de 28 de ani, născut în comuna Romuli, jud. Năsăud, și domiciliat ca învățătoriu în comuna Lușca. În acest an a funcționat ca preot onor. Ioan Vălean, ca primar Ioan Pop, care și-au dat tot concursul pentru edificarea școalei.

Primăvara acestui an a fost săcetoasă și tulbure din cauza frământărilor externe ocupând Germania, sub conducerea lui Hitler, Ceho-Slovacia și vrând să ocupe și parte din Polonia. România este cuprinsă în prezent între hotarele de la Nistru pân’ la Tisa și din Hotin până la Marea Neagră sub domnia regelui Carol al II-lea și prim-ministru Armand Călinescu. Transmitem acelora care vor ruina aceste ziduri ca să le facă mai mari urările noastre de bine și să păstreze numele nostru care, cu muncă grea, a ridicat aceste ziduri într-o comună cu 120 de fumuri și 600 de suflete.

Pentru cei ce vor urma,

Lușca la 9 mai 1939

Semnat,

Pop Anton – învățător; Ioan Vălean – preot; indescifrabil – notar”.

Descoperirea a stârnit un interes considerabil și va fi donată Muzeului Grăniceresc Năsăudean din Năsăud, oferind astfel posibilitatea și altor generații să descopere și să înțeleagă mai bine vremurile și gândurile celor care au trăit în acea perioadă tumultoasă a istoriei.