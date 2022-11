Disperarea unei angajate a Poștei din Iași: „M-a făcut în tot felul! A ridicat un scaun deasupra capului meu, voia să mă lovească”

Un conflict fără precedent a izbucnit între angajații Poștei din Iași. Oamenii legii au intervenit în urma unui apel la 112. Potrivit acestora, o angajată îl acuză pe un alt angajat că a vrut s-o lovească cu scaunul. După acest incident, face terapie. Bărbatul neagă acuzațiile, iar directorul refuză să comenteze situația, informează

Femeia a ajuns în pragul disperării

Potrivit sursei citate, Irina Cismariu, angajată a Poștei din Iași, aduce acuzații grave colegului său, Ilie Spânu, dar și conducerii instituției. Femeia povestește că în urmă cu un an, când s-a angajat, a fost luată în vizor de o colegă, iar situația a degenerat în această vară.

„Sora mea lucrează de 5 ani. Se numește Liliana Tănasă. Eu lucrez de 1 an la Poșta de la Gară. Am ocupat postul prin concurs, printr-o comisie. Am fost acceptată cu nota 7,5 pe postul de numărător, cel care face pensiile pentru județul Iași.

Nu am avut probleme cu colegii. Doar că, de la început, când m-am angajat, o singură femeie, colegă cu mine, m-a făcut în tot felul, dar nu am băgat-o în seamă.

În rest îmi făceam treaba. În luna iulie a acestui an mi-am luat concediu. La noi se fac două schimburi de noapte și unul de după-amiază. Când am venit din concediu, după două săptămâni, mi-a picat tura de noapte, patru nopți la rând, iar în a cincea trebuia să o fac duminică.

A doua zi era Sfânta Maria, iar colegii au zis că o să avem weekendul prelungit și să facem luni tura de noapte, deși trebuia să facem de zi. Sora mea le-a zis că nu poate veni pentru că era în concediu de luni.

Nimeni nu a zis nimic. Luni am intrat în tura de noapte, de la ora 20:00. Colegii m-au întrebat unde este sora mea, care lucra pe aceeași poziție ca mine. În concediu era și diriginta de poștă, cea care ne coordona.

Când a auzit că sora mea e în concediu, doamna Roșca, cea care de la început, când m-am angajat, mi-a vorbit urât, m-a făcut în tot felul. Mi-a zis că sunt jigodie și parșivă. Mi-am făcut treaba în continuare, cu colegii de la casierie, fără să îi spun nimic”, precizează ieșeanca, citată de

„Fac crimă de om, fac pușcărie!”

Femeia mai povestește că nu se aștepta ca între ea și colegul său de la casierie să izbucnească un conflict și că a sunat la 112. Rămâne de văzut cum se va soluționa conflictul izbucnit între angajații Oficiului Poștal din Iași.

„Colegul meu de la casierie, Ilie Spânu, a plecat pentru că a spus că îi era rău. A rămas casiera, concubina, care a spus că eu trebuie să fac toată treaba numărătorilor. I-am zis că nu este corect și am sunat diriginta de poștă. Doamna a fost de acord cu mine și le-a spus să împartă munca la toți numărătorii. Între timp, colegul meu, Ilie Spânu, care plecase, s-a întors.

Eu vorbeam cu casiera ce mi-a zis că mai are o cursă și gata, el fiind între noi. Atunci, din senin, Ilie Spânu s-a ridicat și a început să ne înjure de biserică și mamă și a urlat: ‘Fac crimă de om, fac pușcărie!’. Asta, în timp ce a ridicat un scaun deasupra capului meu, pentru că voia să mă lovească.

Atunci au sărit casiera și ceilalți din sală și au reușit să îl oprească. Am apăsat butonul de panică! Am ieșit afară din casierie, apoi am sunat la 112 pentru că m-am panicat, vă spun sincer. Nu am plecat de la serviciu pentru că nu pot să părăsesc locul fără să sun șefa, doamna dirigintă.

A venit Poliția, am povestit ce s-a întâmplat, iar polițiștii au mers la ușa casieriei și au așteptat să le deschidă. Abia după 20 de minute au deschis colegii.

Au zis că nu s-a întâmplat nimic, așa au zis colegii mei. Puteau să mă omoare să mă pună într-un sac, fără să recunoască nimic. Nu îmi venea să cred! Am plecat acasă după ce mi-am sunat șefa”, își amintește Irina Cismariu într-o conversație cu