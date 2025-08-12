B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile

Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile

Elena Boruz
12 aug. 2025, 16:56
Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
Imagini desprinse parcă din filmele de groază. Trupul neînsuflețit al unei femei a zăcut timp de trei ore pe un trotuar di Cluj. Martorii au încercat, terifiați, să își continue drumul, văzând cadavrul acoperit de personalul medical și lăsat acolo.

Incidentul a avut loc marți dimineață, pe strada Giordano Bruno, din Cluj-Napoca. Potrivit informațiilor, femeia s-a prăbușit la semafor, după ce i s-a făcut rău, în jurul orei 09:30.

Cuprins:

  • Femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitare
  • Ce au spus oamenii legii

Femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitare

La fața locului s-au deplasat, de urgență, echipajele de pe ambulanță și, deși au intervenit rapid, pentru femeie a fost prea târziu. Aceasta se afla în stop cardio-respirator, atunci când au ajuns medicii și nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

„Femeia în vârstă a făcut stop cardio-respirator. S-au făcut manevre de resuscitare, dar acestea au fost fără rezultat, din păcate”, a declarat pentru Știri de Cluj Horia Simu, directorul Ambulanței Cluj.

Ce au spus oamenii legii

Potrivit autorităților, a fost deschis un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

„Un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a constatat că, pe fondul unor antecedente medicale, femeia ar fi căzut la pământ, fiind găsită în stare de inconștiență. Din nefericire, în ciuda efortului depus de echipajul medical, a fost declarat decesul femeii. Totodată, la fața locului a fost mobilizat un echipaj din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru efectuarea cercetărilor specifice. Aceasta a fost prezent în perimetrul persoanei în cauză până când a fost preluată de pompele funebre, fiind emis un certificat de deces de către medicul de familie. În cauză, polițiștii efectuează cercetările necesare în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj, conform aceleiași surse.

